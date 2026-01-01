Технології, які зникли у 2025 році

2025 рік не став рекордним за кількістю гучних технологічних закриттів, але приніс низку символічних прощань. З ринку зникли сервіси, пристрої та рішення, які колись визначали цілі епохи, а їхнє зникнення відображає глибші зміни у всій індустрії.

З погляду закритих і відключених сервісів 2025 рік був відносно спокійним, але точно не порожнім. Для давніх спостерігачів індустрії можна виділити кілька подій, які або мали помітний вплив, або стали фінальним акордом для цілої епохи. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Cnet.

Дивіться також 5 нових можливостей вашого iPhone: чого чекати від оновлення iOS на початку 2026 року

Які технології остаточно пішли у минуле в 2025 році?

Короткоживучим проєктом став Humane AI Pin — носимий гаджет для голосового спілкування з ШІ. Пристрій проіснував приблизно рік і не виправдав очікувань. У лютому HP викупила Humane разом з командою, операційною системою та патентами, але відродження самого пристрою вважається малоймовірним.

Humane AI Pin

2025 рік також поставив крапку в історії кнопки Home на iPhone. Останньою моделлю з фізичною кнопкою був iPhone SE, який у лютому замінили на iPhone 16E без неї. Хоча деякі функції можна переназначити, відсутність кнопки залишається незручною для багатьох користувачів.

Ще один символ минулого — синій екран смерті Windows. У релізі жовтня 2025 року Microsoft замінила його на чорний екран з простішим інтерфейсом. Хоча технічна частина обробки збоїв покращилася раніше, зникнення легендарного BSoD стало культурною втратою.

Microsoft

Microsoft у лютому оголосила про завершення епохи окремого застосунку Skype. Сервіс, який колись зробив інтернет-дзвінки масовими, інтегрували у безкоштовну версію Microsoft Teams.

Також Google остаточно припинила поширення прошивки для перетворення контролерів Stadia на Bluetooth-пристрої. Після кінця 2025 року неконвертовані геймпади стають нефункціональними колекційними предметами.

Stadia

Завершує список заборона на імпорт іноземних дронів у США, яка набула чинності у грудні. Як писало видання Reuters, під обмеження потрапив і DJI — один із найвідоміших виробників. Літати на вже придбаних дронах дозволено, але знайти нові на американському ринку стане значно складніше.