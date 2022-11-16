NordPass назвав найпопулярніші паролі 2022 року
Джерело:NordPass
Користувачі інтернету все ще не навчилися кібербезпеці. Сервіс NordPass опублікував своє традиційне дослідження найпопулярніших паролів, з якого стає зрозумілим: все так само погано, як і торік.
NordPass – це сервіс для зберігання паролів. Він щороку аналізує знеособлені дані користувачів та складає рейтинг найпопулярніших кодових слів, які ті застосовують. Цього разу обсяг даних, які перевірили фахівці, сягнув 3 терабайтів.
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Перше місце
10 найпопулярніших у світі паролів у 2022 році виглядають так:
- password
- 123456
- 123456789
- guest
- qwerty
- 12345678
- 111111
- 12345
- col123456
- 123123
Статистика показує, що 9 із 10 найпопулярніших паролів можна підібрати менш ніж за секунду. Лише на злам "col123456" знадобиться 11 секунд.
У США найчастіше використовують пароль "guest", у Німеччині та Франції – "123456". У Великій Британії на першому місці "password". Даних по Україні цьогоріч чомусь немає, хоча ще в минулому компанія показувала й ці дані.
- Цікаво, що паролі "password" і "123456" використовують однаково часто і чоловіки, і жінки – ці кодові комбінації лідирують в обох категоріях.
- Третє ж місце відрізняється: у чоловіків тут "col123456", а в жінок цей пароль взагалі не ввійшов до десятки – на третьому місці розташувався "guest".
- У чоловіків у десятці здебільшого трапляються цифри, а в жінок можна зустріти пароль "bigbasket" на сьомому місці.
А щоб не потрапляти до таких рейтингів, рекомендуємо наш матеріал про те, як створити надійний пароль, який буде важко або й навіть неможливо зламати.