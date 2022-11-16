NordPass – це сервіс для зберігання паролів. Він щороку аналізує знеособлені дані користувачів та складає рейтинг найпопулярніших кодових слів, які ті застосовують. Цього разу обсяг даних, які перевірили фахівці, сягнув 3 терабайтів.

Цікаво Питання безпеки: яка операційна система краще захистить ваші біометричні та персональні дані

Перше місце

10 найпопулярніших у світі паролів у 2022 році виглядають так:

password

123456

123456789

guest

qwerty

12345678

111111

12345

col123456

123123

Статистика показує, що 9 із 10 найпопулярніших паролів можна підібрати менш ніж за секунду. Лише на злам "col123456" знадобиться 11 секунд.

У США найчастіше використовують пароль "guest", у Німеччині та Франції – "123456". У Великій Британії на першому місці "password". Даних по Україні цьогоріч чомусь немає, хоча ще в минулому компанія показувала й ці дані.

Цікаво, що паролі "password" і "123456" використовують однаково часто і чоловіки, і жінки – ці кодові комбінації лідирують в обох категоріях.

Третє ж місце відрізняється: у чоловіків тут "col123456", а в жінок цей пароль взагалі не ввійшов до десятки – на третьому місці розташувався "guest".

У чоловіків у десятці здебільшого трапляються цифри, а в жінок можна зустріти пароль "bigbasket" на сьомому місці.

Торік, нагадаємо, найпопулярнішими паролями стали "123456", "123456789" та "12345". Перші два були в лідерах і в 2020 році.

А щоб не потрапляти до таких рейтингів, рекомендуємо наш матеріал про те, як створити надійний пароль, який буде важко або й навіть неможливо зламати.