NordPass – это сервис для хранения паролей. Он ежегодно анализирует обезличенные данные пользователей и составляет рейтинг самых популярных кодовых слов, которые они используют. На этот раз объем данных, проверенных специалистами, достиг 3 терабайт.

Интересно Вопросы безопасности: какая операционная система лучше защитит ваши биометрические и персональные данные

Первое место

10 самых популярных в мире паролей в 2022 году выглядят так:

password

123456

123456789

guest

qwerty

12345678

111111

12345

col123456

123123

Статистика показывает, что 9 из 10 популярных паролей можно подобрать менее чем за секунду. Только на взлом "col123456" понадобится 11 секунд.

В США чаще всего используют пароль "guest", в Германии и Франции – "123456". В Великобритании на первом месте "password". Данных по Украине в этом году почему-то нет, хотя еще в прошлом компания показывала и эти данные.

Интересно, что пароли "password" и "123456" используют одинаково часто и мужчины, и женщины – эти кодовые комбинации лидируют в обеих категориях.

Третье же место отличается: у мужчин здесь "col123456", а у женщин этот пароль вообще не вошел в десятку – на третьем месте расположился "guest".

У мужчин в десятке по большей части встречаются цифры, а у женщин можно встретить пароль "bigbasket" на седьмом месте.

В прошлом году, напомним, самыми популярными паролями стали "123456", "123456789" и "12345". Первые два были в лидерах и в 2020 году.

А чтобы не попадать в такие рейтинги, рекомендуем наш материал о том, как создать надежный пароль, который будет трудно или даже невозможно взломать.