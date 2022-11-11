На ринку передових чипів з'явиться новий гравець: японці створюють компанію Rapidus

Великі японські компанії об'єдналися й створять новий бренд Rapidus, який займеться виробництвом сучасних чипів. Зокрема, як повідомляється, випускатимуть процесори за 2-нанометровою технологією.

Два десятиліття тому Японія була одним із лідерів напівпровідникової індустрії, але з часом утратила провідні позиції на ринку через стрімке зростання конкуренції. Тепер кілька технологічних компаній країни об'єднуються, щоб спробувати повернути лідерство.

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Що відомо

Нову компанію з розробки та виробництва напівпровідників наступного покоління створять Sony, Toyota, NTT, SoftBank, Kioxia, NEC та інші японські корпорації у співпраці з урядом країни. Загалом у проєкті з японської сторони візьмуть участь вісім найбільших японських технологічних фірм та автовиробників

у співпраці з урядом країни. Загалом у проєкті з японської сторони візьмуть участь вісім найбільших японських технологічних фірм та автовиробників Основним завданням бренду Rapidus стане розробка 2-нанометрових мікрочипів , які підтримуватимуть 5G, пошук нових технологічних рішень, квантові технологій, створення центрів обробки даних, самокерованих транспортних засобів і цифрових розумних міст, а також взаємодія з американськими фірмами з цієї ж сфери. Наприклад, одним із оголошених партнерів є IBM.

, пошук нових технологічних рішень, квантові технологій, створення взаємодія з американськими фірмами з цієї ж сфери. Наприклад, одним із оголошених партнерів є IBM. Початок виробництва наступного покоління напівпровідників запланували почати не пізніше 2027 року.

На першому етапі обсяг інвестицій становитиме щонайменше 7 мільярдів ієн (47 мільйонів доларів за поточним курсом). Крім того, проєкт підтримає субсидіями уряд – країна виділить 70 мільярдів ієн (500 мільйонів доларів).

Зазначимо, що Японія та США у 2022 році домовилися про створення спільного науково-дослідного центру з розробки 2-нанометрових мікрочипів наступного покоління. На це виділять 350 мільярдів ієн (2,38 мільярда доларів) тільки з японського бюджету. Скільки планує дати США, не відомо.

Посилення взаємодії США і Японії в галузі розроблення і виробництва мікросхем пов'язане з бажанням зміцнити ланцюжки поставок і забезпечити економічну безпеку в умовах світового дефіциту чипів. Крім того, сторони побоюються погіршення ситуації навколо Тайваню, де сконцентровано близько 90% світових потужностей з виробництва високотехнологічних напівпровідників у категоріях 10 нанометрів і менше.