На рынке передовых чипов появится новый игрок: японцы создают компанию Rapidus

Крупные японские компании объединились и создадут новый бренд Rapidus, который займется производством современных чипов. В частности, как сообщается, будут выпускать процессоры по 2-нанометровой технологии.

Два десятилетия назад Япония была одним из лидеров полупроводниковой индустрии, но со временем утратила ведущие позиции на рынке из-за стремительного роста конкуренции. Теперь несколько технологических компаний страны объединяются, чтобы попытаться вернуть лидерство.

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Что известно

Новую компанию по разработке и производству полупроводников следующего поколения создадут Sony, Toyota, NTT, SoftBank, Kioxia, NEC и другие японские корпорации в сотрудничестве с правительством страны. Всего в проекте с японской стороны примут участие восемь крупнейших японских технологических фирм и автопроизводителей.

в сотрудничестве с правительством страны. Всего в проекте с японской стороны примут участие восемь крупнейших японских технологических фирм и автопроизводителей. Основной задачей бренда Rapidus станет разработка 2-нанометровых микрочипов , которые будут поддерживать 5G, поиск новых технологических решений, квантовые технологии, создание центров обработки данных, самоуправляемых транспортных средств и цифровых умных городов, а также взаимодействие с американскими фирмами из этой же сферы. К примеру, одним из объявленных партнеров является IBM.

, поиск новых технологических решений, квантовые технологии, создание взаимодействие с американскими фирмами из этой же сферы. К примеру, одним из объявленных партнеров является IBM. Начало производства следующего поколения полупроводников запланировано начать не позднее 2027 года.

На первом этапе объем инвестиций составит не менее 7 миллиардов иен (47 миллионов долларов по текущему курсу). Кроме того, проект поддержит субсидиями правительство – страна выделит 70 миллиардов иен (500 миллионов долларов).

Япония и США в 2022 году договорились о создании совместного научно-исследовательского центра по разработке 2-нанометровых микрочипов следующего поколения. На это выделят 350 миллиардов иен (2,38 миллиарда долларов) только из японского бюджета. Сколько планирует дать США, неизвестно.

Усиление взаимодействия США и Японии в области разработки и производства микросхем связано с желанием укрепить цепочки поставок и обеспечить экономическую безопасность в условиях мирового дефицита чипов. Кроме того, стороны опасаются ухудшения ситуации вокруг Тайваня, где сконцентрировано около 90% мировых мощностей по производству высокотехнологичных полупроводников в категориях 10 нанометров и менее.