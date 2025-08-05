Команда дослідників з лабораторії DRAGON Токійського університету представила інноваційний безпілотник. Його унікальність полягає в тому, що він не просто літає, а імітує рухи птаха завдяки крилам, що махають. Найбільше вражає його здатність м'яко приземлятися прямо на руку людини, подібно до того, як це робить навчений сокіл.

Розробники зосередилися на створенні апарата, який би максимально точно копіював принципи польоту птахів. На відміну від більшості комерційних безпілотників, що використовують пропелери, ця модель оснащена рухливими крилами, розповідає 24 Канал з посиланням на Techeblog.

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Така конструкція дозволяє дрону бути маневреним і ефективним у польоті, особливо в умовах, де традиційні мультикоптери можуть бути менш придатними.

Ключовим досягненням японських інженерів стала реалізація механізму приземлення. Дрон здатен сідати на долоню, а це означає, що його системи управління мають високу точність та рівень контролю.

Як літає дрон – дивіться відео:

Ця технологія відкриває нові можливості для використання безпілотників у тісній взаємодії з людиною, наприклад, у рятувальних операціях або для досліджень у закритих просторах.