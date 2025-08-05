Разработчики сосредоточились на создании аппарата, который бы максимально точно копировал принципы полета птиц. В отличие от большинства коммерческих беспилотников, использующих пропеллеры, эта модель оснащена подвижными крыльями, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Techeblog.

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Такая конструкция позволяет дрону быть маневренным и эффективным в полете, особенно в условиях, где традиционные мультикоптеры могут быть менее пригодными.

Ключевым достижением японских инженеров стала реализация механизма приземления. Дрон способен садиться на ладонь, а это означает, что его системы управления имеют высокую точность и уровень контроля.

Как летает дрон – смотрите видео:

Эта технология открывает новые возможности для использования беспилотников в тесном взаимодействии с человеком, например, в спасательных операциях или для исследований в закрытых пространствах.