Розробники зосередилися на створенні апарата, який би максимально точно копіював принципи польоту птахів. На відміну від більшості комерційних безпілотників, що використовують пропелери, ця модель оснащена рухливими крилами, розповідає 24 Канал з посиланням на Techeblog.

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Така конструкція дозволяє дрону бути маневреним і ефективним у польоті, особливо в умовах, де традиційні мультикоптери можуть бути менш придатними.

Ключовим досягненням японських інженерів стала реалізація механізму приземлення. Дрон здатен сідати на долоню, а це означає, що його системи управління мають високу точність та рівень контролю.

Як літає дрон – дивіться відео:

Ця технологія відкриває нові можливості для використання безпілотників у тісній взаємодії з людиною, наприклад, у рятувальних операціях або для досліджень у закритих просторах.