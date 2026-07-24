Японець замовив процесор на Amazon, але випадково отримав дещо значно краще

Нещодавно клієнт Amazon у Японії потрапив у ситуацію, про яку міг би мріяти кожен мисливець за технікою. Замовивши лише один процесор, він отримав відразу п'ять запечатаних коробок із новеньким залізом. Попри спокусу скористатися помилкою складу, чоловік обрав шлях чесності.

Лотерея вартістю понад тисячу доларів

Користувач соцмережі X під псевдонімом @masamine_s поділився фотографією своєї несподіваної знахідки. Він розраховував отримати один Intel Core i5-14400, але в пакунку знайшов п'ять ідентичних пристроїв. Враховуючи, що кожен такий процесор коштує приблизно 36 тисяч єн (близько 220 доларів), загальна вартість отриманого обладнання перевищила 1 100 доларів, пише Gizmochina.

Експерти припускають, що причиною такої щедрості стала класична помилка на складі. Компанія Intel часто постачає ці процесори у великих коробках, які містять по п'ять окремих пакунків.

Ймовірно, працівник складу помилково відсканував штрих-код усього блоку замість окремого товару. У результаті система ідентифікувала весь набір як одиничне замовлення. Такі випадки демонструють, що навіть у надсучасних автоматизованих системах доставки трапляються курйози.

Чесність проти легкої наживи

Реакція соціальних мереж виявилася передбачуваною: сотні користувачів радили покупцеві залишити процесори собі, перепродати їх або сприйняти це як безплатний бонус від корпорації-гіганта. Попри ці поради, японець зв'язався з підтримкою Amazon і організував повернення чотирьох зайвих пристроїв. Собі він залишив лише один процесор, за який заплатив.

Цікаво, що компанія Amazon, судячи з усього, ніяк не винагородила клієнта за таку чесність. Відомо багато випадків, коли в подібних ситуаціях компанії робили якийсь подарунок клієнтові, наприклад, надсилаючи якийсь інший, кращий, товар чи залишаючи частину того, що помилково відправили. Однак Amazon не славиться подібною лояльністю.