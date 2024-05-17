Meta потрапила під серйозне розслідування в ЄС через залежність неповнолітніх від її соцмереж

Судові тяганини й розслідування супроводжують корпорацію Meta вже багато років. Як звичайні користувачі, так і уряди країн повсякчас підозрюють її у різних порушеннях, зловживаннях чи монополії. Цього разу нове розслідування торкається захисту дітей, а точніше того, чи достатньо компанія Марка Цукерберга робить для їхнього благополуччя.

Деталі

Європейська комісія розпочала офіційний розгляд, щоб визначити, чи порушив власник Facebook та Instagram Закон про цифрові послуги (DSA), сприяючи залежності дітей від соціальних мереж і не забезпечуючи їм високий рівень безпеки та конфіденційності.

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Розслідування Комісії, зокрема, вивчатиме, чи належним чином Meta оцінює ризики, пов'язані з інтерфейсами своїх платформ, і чи вживає відповідних заходів для їхнього усунення. Комісія занепокоєна тим, що дизайн застосунків може "використовувати слабкості та недосвідченість неповнолітніх", викликати залежну поведінку й посилювати так званий ефект "кролячої нори" (коли алгоритми бачать, що користувач вподобав якийсь тип контенту і починають пропонувати все більше аналогічного, затягуючи його в нескінченне гортання стрічки, оскільки людина не може відірватися).

Також буде досліджено, чи вживає Meta необхідних заходів для запобігання доступу неповнолітніх до неприйнятного контенту, чи має ефективні інструменти перевірки віку, а також чи мають неповнолітні прості та надійні інструменти захисту приватності, такі як налаштування за замовчуванням.

DSA встановлює стандарти для дуже великих онлайн-платформ і пошукових систем (з 45 мільйонами або більше користувачів щомісяця в ЄС), таких як Meta. Зобов'язання визначених компаній включають прозорість рішень щодо реклами та модерації контенту, обмін даними з Комісією та вивчення ризиків, які створюють їхні системи в таких сферах, як гендерно зумовлене насильство, психічне здоров'я та захист неповнолітніх.

У відповідь на офіційний розгляд компанія Meta вказала на такі функції, як налаштування батьківського нагляду, тихий режим і автоматичне обмеження контенту для підлітків.

Ми хочемо, щоб молоді люди мали безпечний, відповідний їхньому віку досвід роботи в інтернеті, й витратили десять років на розробку понад 50 інструментів і політик, покликаних їх захистити. Це виклик, з яким стикається вся індустрія, і ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися деталями нашої роботи з Європейською комісією,

– сказав представник Meta.

Сервіси Meta давно звинувачують у тому, що вони навмисно сконструйовані так, щоб викликати залежність. Ба більше, згідно з давнім витоком інформації, коли колишня працівниця злила секретні документи компанії в пресу та правоохоронні органи, компанія знає про багато з цих ризиків, але закриває на них очі.

Корпорація раніше також отримувала звинувачення в тому, що її алгоритм пропонує контент, що містить сексуальну експлуатацію дітей, просуває психологічно шкідливий контент, наприклад, пропаганду розладів харчової поведінки та дисморфії тіла, а також є осередком дезінформації для людей різного віку.