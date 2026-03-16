X змінить правила верифікації під тиском Євросоюзу

X погодилася змінити правила верифікації в ЄС, щоб уникнути нових штрафів. Регулятори вважають, що платна синя галочка вводить користувачів в оману, адже раніше вона означала підтверджений статус акаунта.

Компанія, що керує платформою X, подала Єврокомісії пропозиції щодо зміни процесу верифікації акаунтів у Європі. Це стало відповіддю на претензії регулятора та спробою уникнути подальших санкцій. Остаточні параметри реформи поки не затверджені. Про це пише Social media today.

Чому ЄС вважає платну галочку оманливою?

У грудні Європейська комісія оштрафувала X приблизно на 138 млн доларів за порушення вимог Digital Services Act, що стосуються прозорості. Однією з головних претензій стала нова система верифікації, за якої будь-хто може придбати синю галочку.

На думку регулятора, це може вводити користувачів в оману. Раніше позначка означала, що акаунт належить відомій особі, бренду або офіційній організації. Тепер же платний доступ стирає різницю між справжніми представниками та звичайними користувачами.

Як пише Bloomberg, власник платформи Elon Musk спочатку різко розкритикував штраф і навіть закликав США вийти з НАТО. Однак згодом компанія змінила позицію та погодилася адаптувати правила верифікації принаймні для країн ЄС.

Зміни можуть бути суттєвими. Реформа, проведена після придбання сервісу Маском, дозволила купувати галочку через підписку, що значно знизило її значення як ознаки авторитетності. Раніше вона слугувала сигналом, що акаунт перевірений платформою та представляє публічну особу або офіційну структуру.

Критики вказують, що стара система також була недосконалою, адже галочки отримували не всі відомі користувачі. Проте в більшості випадків вона все ж позначала впливові або підтверджені профілі. Тепер же, на думку Єврокомісії, символ не лише втратив сенс, а й може вводити в оману через попередні очікування користувачів.

Якими саме будуть нові правила, поки невідомо. Один із можливих варіантів – запровадження окремих позначок для офіційних перевірених акаунтів і тих, хто просто оплатив підписку. Якщо такі зміни поширяться за межі Європи, це може означати глобальний перегляд системи верифікації, подібний до підписки Meta Verified від Meta.