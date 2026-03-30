YouTube з’явився в Android Auto, але з нюансами

YouTube офіційно з’явився в Android Auto, однак функціональність сервісу сильно обмежена. Користувачі можуть відтворювати контент у машині, але не так, як на смартфоні.

Компанія Google додала підтримку YouTube у Android Auto, але реалізувала її з урахуванням жорстких вимог безпеки. Головне обмеження – відео в автомобілі не відтворюється. Про це пише Androidpolice.

Чому YouTube в авто працює не повністю?

Замість цього YouTube працює як аудіосервіс, подібно до YouTube Music чи Spotify. Користувачі можуть запускати ролики, але фактично чутимуть лише звук без відеоряду. Це означає, що платформа більше підходить для подкастів, новин або довгих відео з мінімальною візуальною складовою.

Раніше власники авто намагалися обійти обмеження Android Auto через сторонні інструменти на кшталт CarStream або Fermata Auto. Втім, навіть такі рішення не гарантували стабільного відтворення відео. Тепер офіційна інтеграція частково закриває цю потребу, але без ключової функції – перегляду.

Як пише 9to5google, інтерфейс також має обмеження. Наприклад, користувач не може перемотувати відео вперед – кнопка пропуску просто перемикає на наступний ролик. Крім того, відсутній повноцінний перегляд каталогу контенту, що відповідає загальній логіці Android Auto – мінімум відволікаючих елементів під час руху.

Є й інша важлива деталь: YouTube в Android Auto працює лише за наявності фонової відтворюваності. А це означає, що без платної підписки функція фактично недоступна. Найдешевший варіант – тариф Lite, тоді як повний доступ надає стандартна Premium-підписка.

У підсумку YouTube в Android Auto – це швидше аудіодоповнення, ніж повноцінний відеосервіс. Таке рішення дозволяє дотриматися правил безпеки, але суттєво обмежує можливості платформи.