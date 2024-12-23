YouTube в Росії фактично заблокований: трафік сервісу впав до рівня нижче 20 відсотків

Трафік YouTube в Росії впав до менш ніж 20% від звичайного рівня, згідно зі статистикою Google. Попри таке значне падіння, компанія Google заперечує свою причетність до цього, підтверджуючи свою позицію, що платформа залишається життєво важливим джерелом незалежної інформації в країні.

Прес-служба Google відреагувала на звинувачення з боку російської влади, повідомляє 24 Канал. Там запевняють, що зниження доступу до YouTube не пов'язане з будь-якими технічними проблемами або навмисними діями компанії.

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Google і YouTube є одними з небагатьох платформ, що залишилися в Росії, які пропонують доступ до вільної незалежної інформації. Це не є результатом будь-яких технічних проблем або дій з нашого боку,

– йдеться в заяві.

Скарги від російських користувачів на зниження якості відтворення відео або повну втрату доступу почали надходити на початку серпня. Великий телекомунікаційний оператор "Ростелеком" раніше пов'язував ці проблеми з відходом Google з Росії і подальшим припиненням підтримки кешуючих серверів в російських мережах.

Водночас Google ще в серпні наголосив на тому, що компанія не припиняє роботу сервісу в Росії і не має стосунку до зниження швидкості його роботи.

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Станом на 19 грудня проблеми із завантаженням YouTube поширилися на мобільні мережі російських операторів зв'язку. Самі ж російські ЗМІ припускають, що проблеми можуть бути пов'язані з посиленням обмежень або навіть повним блокуванням YouTube на всіх пристроях в країні.

Під час публічної сесії запитань і відповідей президент Росії прокоментував ситуацію, пояснивши збої внутрішніми проблемами Google, які загострилися внаслідок західних санкцій. Втім, ці слова, як запевняє сама Google, не мають нічого спільного з реальністю.