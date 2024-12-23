Пресс-служба Google отреагировала на обвинения со стороны российских властей, сообщает 24 Канал. Там уверяют, что снижение доступа к YouTube не связано с какими-либо техническими проблемами или преднамеренными действиями компании.

А тем временем WhatsApp могут заблокировать в России уже в 2025 году

Google и YouTube являются одними из немногих платформ, оставшихся в России, которые предлагают доступ к свободной независимой информации. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны,

– говорится в заявлении.

Жалобы от российских пользователей на снижение качества воспроизведения видео или полную потерю доступа начали поступать в начале августа. Крупный телекоммуникационный оператор "Ростелеком" ранее связывал эти проблемы с уходом Google из России и последующим прекращением поддержки кэширующих серверов в российских сетях.

В то же время Google еще в августе отметил,, что компания не прекращает работу сервиса в России и не имеет отношения к снижению скорости его работы.

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По состоянию на 19 декабря проблемы с загрузкой YouTube распространились на мобильные сети российских операторов связи. Сами же российские СМИ предполагают, что проблемы могут быть связаны с ужесточением ограничений или даже полной блокировкой YouTube на всех устройствах в стране.

Во время публичной сессии вопросов и ответов президент России прокомментировал ситуацию, объяснив сбои внутренними проблемами Google, которые обострились вследствие западных санкций. Впрочем, эти слова, как уверяет сама Google, не имеют ничего общего с реальностью.