Стане краще: YouTube оптимізує рекламні оголошення у відео, щоб менше дратувати глядачів

YouTube працює над тим, щоб рекламні оголошення на платформі дратували вас трішечки менше. Сервіс планує змінити те, як і коли реклама з'являється всередині роликів, щоб покращити враження від перегляду. Очікується, що це також сприятиме зростанню доходів творців.

Що змінять

Починаючи з 12 травня, відеосервіс показуватиме менше реклами в моменти, які здаються глядачам цілісними, тобто такими, що не повинні перериватися. Наприклад, посеред речення або послідовності однотипних дій. Компанія вважає: якщо реклама з'являється в непідходящий час, перериваючи ключовий момент, це може змусити глядача покинути відео, що вплине на результати ролика і доходів його автора, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення Google.

Дивіться також Google використає машинне навчання, щоб визначити, чи вам є 18 років

Замість цього YouTube показуватиме рекламу в природних точках розриву відео, наприклад, під час пауз і переходів, коли в кадрі не відбувається нічого важливого або коли логічно змінюються теми чи локації.

YouTube також планує змінити старіші відео, завантажені раніше, щоб автоматично включити рекламні слоти в природних точках розриву. Творці можуть відмовитися від цього в YouTube Studio, якщо вони вважають за краще керувати рекламою вручну. Однак у компанії попереджають, що відео зі старим форматом реклами можуть приносити менший дохід.

Google зазначає, що творці, які вручну розміщують рекламу в середині ролика, можуть проаналізувати, чи не заважає їхня реклама глядачам. Щоб допомогти з цим, YouTube запроваджує нову функцію, яка сигналізуватиме творцям, якщо їхню рекламу краще розмістити в момент з природною перервою, а не в момент, який перериває перегляд в непідходящий момент.

Крім того, YouTube заохочує рекламодавців, які розміщують рекламу всередині ролика вручну, розглянути можливість дозволити системам платформи автоматично визначати інші місця для показу їхньої реклами, щоб забезпечити комфорт для глядача і разом з тим дати більше гарантій того, що це оголошення не закриють від роздратування.

Переваги

YouTube виявив, що рекламодавці, які використовували як автоматичні, так і ручні проміжні оголошення, отримали в середньому понад 5% збільшення доходу від реклами на YouTube порівняно з тими, хто розміщував рекламу лише вручну.

YouTube зазначає, що зменшення кількості невчасної реклами допоможе авторам утримувати більше глядачів на своїх відео.