YouTube придумав новий дратівливий спосіб змусити вас вимкнути блокувальник реклами

За останній час Google вжив низку заходів для того, щоб змусити користувачів дивитися рекламу або купити YouTube Premium. Схоже, компанії цього було недостатньо, тож вона придумала дещо нове.

Що тепер

Усе почалося з того, що на платформі з'явилося повідомлення, яке забороняло відтворення відео, якщо у вас ввімкнений блокувальник реклами. Але, як виявилось, багато користувачів знайшли як це обійти.

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Цього тижня багато хто помітив, що відео на YouTube раптово перескакує прямо в самий кінець. Тобто коли ви його відтворюєте, воно майже миттєво перескакує до останньої секунди й завершується.

Відбувається це лише з тими користувачами, у яких ввімкнений блокувальник реклами. Коли його вимкнено, все працює як зазвичай.

Користувачі також повідомляють, що перемотування починається не лише при звичайному перегляді, а й при спробі перейти до певної частини відео.

Багато хто вважає, що це навмисний крок з боку YouTube, щоб перешкоджати використанню блокувальників реклами, хоча сама компанія не оголошувала про такі заходи.

Дехто також припустив, що це може бути баг самого блокувальника, адже на початку цього року баг в AdBlock випадково спричиняв повільне завантаження відео, а також створював надмірне навантаження на комп'ютер під час запуску YouTube. Коли ця проблема з'явилася, багато хто звинуватив у ній відеохостинг. Проте журналіст видання Wccftech перевірив це припущення на різних програмах і спростував його:

Ми спробували запустити різні блокувальники, щоб перевірити, чи спостерігається однакова поведінка, і, звісно ж, зіткнулися з тією самою проблемою,

– пише Омар Сохаїл.

Коментарів від Google поки що немає.

Єдина альтернатива на цей час — дочекатися, поки блокувальники реклами розумнішають і подолають цю перешкоду, або підписатися на YouTube Premium. Компанія пропонує як одиночну підписку, так і сімейну, яку можна розділити з родичами чи друзями й платити мінімальну суму.