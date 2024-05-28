Что теперь

Все началось с того, что на платформе появилось сообщение, которое запрещало воспроизведение видео, если у вас включен блокировщик рекламы. Но, как оказалось, многие пользователи нашли как это обойти.

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На этой неделе многие заметили, что видео на YouTube внезапно перескакивает прямо в самый конец. То есть когда вы его воспроизводите, оно почти мгновенно перескакивает до последней секунды и завершается.

Происходит это только с теми пользователями, у которых включен блокировщик рекламы. Когда он выключен, все работает как обычно.

Пользователи также сообщают, что перемотка начинается не только при обычном просмотре, но и при попытке перейти к определенной части видео.

Многие считают, что это намеренный шаг со стороны YouTube, чтобы препятствовать использованию блокировщиков рекламы, хотя сама компания не объявляла о таких мерах.

Некоторые также предположил, что это может быть баг самого блокировщика, ведь в начале этого года баг в AdBlock случайно вызывал медленную загрузку видео, а также создавал чрезмерную нагрузку на компьютер при запуске YouTube. Когда эта проблема появилась, многие обвинили в ней видеохостинг. Однако журналист издания Wccftech проверил это предположение на различных программах и опроверг его:

Мы попытались запустить различные блокировщики, чтобы проверить, наблюдается ли одинаковое поведение, и, конечно же, столкнулись с той же проблемой,

– пишет Омар Сохаил.

Комментариев от Google пока что нет.

Единственная альтернатива на данный момент - дождаться, пока блокировщики рекламы поумнеют и преодолеют это препятствие, или подписаться на YouTube Premium. Компания предлагает как одиночную подписку, так и семейную, которую можно разделить с родственниками или друзьями и платить минимальную сумму.