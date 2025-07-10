YouTube закриває одну з найпроблемніших сторінок на своєму сайті

YouTube оголосив про важливі зміни у відображенні популярного контенту. Платформа відмовляється від сторінки трендів, яка протягом десяти років допомагала користувачам знаходити вірусні відео. Натомість з’являться нові інструменти для виявлення актуального контенту, що відповідають сучасним звичкам аудиторії.

Чому YouTube прощається зі сторінкою трендів?

YouTube вирішив припинити роботу сторінки трендів та списку "Trending Now", які були запущені ще у 2015 році. Цей крок пов’язаний зі змінами у поведінці користувачів, адже за останні п’ять років відвідуваність цього розділу значно зменшилася. Сьогодні аудиторія частіше знаходить популярний контент через персоналізовані рекомендації, пошук, коментарі та інші функції платформи, тоді як тренди вже давно мають погану репутацію через наплив низькоякісного контенту, який штучно просувається за допомогою платних накруток, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Замість єдиного списку трендів YouTube переходить до категорійних чартів, які відображатимуть популярний контент у конкретних напрямках. Уже зараз доступні такі категорії, як трендові музичні відео, щотижневі топи подкастів та популярні трейлери фільмів. У майбутньому платформа планує розширити перелік категорій, щоб охопити ще більше інтересів користувачів.

Для тих, хто віддає перевагу неперсоналізованому контенту, залишаються доступними вкладка "Огляд", канали авторів та стрічка підписок. Водночас YouTube продовжує розвивати персоналізовані рекомендації, щоб користувачі отримували контент, який відповідає їхнім уподобанням.

Окрім цього, платформа підтримує авторів контенту, пропонуючи інструменти для аналізу трендів через вкладку "Натхнення" у YouTube Studio.

Також тестується нова функція "Hype", яка дозволяє самим глядачам просувати улюблені відео від авторів із менш ніж 500 тисячами підписників. Це допомагає новим творцям отримувати більше уваги через спеціальні рейтинги найпопулярніших відео тижня у кожній країні.

Очікується, що зміни набудуть чинності вже 21 липня 2025 року, коли сторінка трендів остаточно зникне з платформи.