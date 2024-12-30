YouTube тестує кнопку "Відтворити щось": як вона працюватиме та коли стане доступною

YouTube експериментує з новою функцією Play Something у своєму додатку для Android, яка дозволяє користувачам переглядати випадкові відео одним дотиком. Ця функція, яка наразі тестується, використовує плеєр YouTube Shorts незалежно від орієнтації відео.

Кнопка "Відтворити щось", розташована над нижньою панеллю застосунку, запускає випадкове відео в міні-плеєрі. Цей міні-плеєр, запозичений з портретного інтерфейсу YouTube Shorts, відображає відео поряд з помітними кнопками "Подобається", "Не подобається", коментарями та "Поділитися", розповідає 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Примітно, що ця функція активує плеєр Shorts, незалежно від того, чи це вертикально відформатоване короткометражне відео, чи стандартне відео YouTube, що потенційно може спричинити невідповідність орієнтації відтворення.

Після активації міні-плеєра кнопка "Відтворити щось" зникає з інтерфейсу. Користувачі та тестувальники сподіваються, що до моменту офіційного запуску функції відтворення відео буде адаптовано до правильного формату, що покращить досвід перегляду.

YouTube тестував подібні версії цієї функції протягом минулого року, включаючи плаваючий банер з написом Play Something і стандартну кнопку з чорно-білим логотипом YouTube. Однак поки що незрозуміло, коли ця функція стане доступною для всіх користувачів і чи стане вона такою взагалі.

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Цікаво, що концепція віддзеркалює нині припинену функцію рандомізованого відео Netflix "Здивуй мене", яка спочатку була запущена як "Відтвори щось" у 2021 році.