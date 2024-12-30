Кнопка "Воспроизвести что-то", расположена над нижней панелью приложения, запускает случайное видео в мини-плеере. Этот мини-плеер, позаимствован из портретного интерфейса YouTube Shorts, отображает видео рядом с заметными кнопками "Нравится", "Не нравится", комментариями и "Поделиться", рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Примечательно, что эта функция активирует плеер Shorts, независимо от того, это вертикально отформатированное короткометражное видео, или стандартное видео YouTube, что потенциально может вызвать несоответствие ориентации воспроизведения.

После активации мини-плеера кнопка "Воспроизвести что-то" исчезает из интерфейса. Пользователи и тестировщики надеются, что к моменту официального запуска функции воспроизведения видео будет адаптировано к правильному формату, что улучшит опыт просмотра.

YouTube тестировал подобные версии этой функции в течение прошлого года, включая плавающий баннер с надписью Play Something и стандартную кнопку с черно-белым логотипом YouTube. Однако пока непонятно, когда эта функция станет доступной для всех пользователей и станет ли она таковой вообще.

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Интересно, что концепция отражает ныне прекращенную функцию рандомизированного видео Netflix "Удиви меня", которая сначала была запущена как "Воспроизведи что-то" в 2021 году.