Ютубер зібрав справжню лазерну гармату, яка підпалює предмети

Американський інженері ютубер Дрейк Ентоні, відомий як Styropyro, зібрав портативну лазерну гармату, яка настільки потужна, що може підпалювати предмети з відстані. У новому відео він показав свою розробку – перероблений радар швидкості, всередині якого він розмістив комплектуючі лазера сумнівного походження з Китаю.

Пристрій генерує настільки інтенсивний промінь блакитного світла, що здатен розплавити монету, пробити пластикову чашку, миттєво луснути повітряну кульку, запалити сірники й свічки, розповідає 24 Канал.

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Встановлення додаткової оптики зробило лазер ще потужнішим завдяки концентрації променя. Інженеру вдалося запалити цинкову оболонку монети, після чого залишився шлейф оксиду цинку.

Результат здивував навіть самого винахідника.

Я робив багато божевільних дослідів із монетами: розчиняв їх у кислоті, обробляв ціанідом, пропускав через них 1000 ампер, бив іншими лазерами – і жодного разу не зміг їх підпалити,

– розповідає він у відео.

В іншому експерименті Ентоні за допомогою тієї ж лазерної гармати зумів зварити два леза бритви, а також створити штучні рубіни, сфокусувавши промінь на суміші оксиду алюмінію з люмієвим порошком у керамічному посуді.

Лазерна гармата в дії – дивіться відео:

Втім, робота з такою потужною зброєю потребує особливих заходів безпеки. За словами блогера, потужність його пристрою сягає 250 ватів, що у 500 разів перевищує межу найвищого класу небезпеки для лазерів.

"Усього 0,2% від потужності цього лазера достатньо, щоб спричинити миттєву сліпоту або займання", – пояснив він.

Наприкінці відео Ентоні також звернув увагу на ризики, пов’язані з лазерними вказівниками, які можна вільно придбати онлайн – багато з цих інструментів чи забавок ви могли бачити в TikTok або Shorts. Значна частина таких іграшок перевищують дозволені межі та становлять серйозну загрозу для людей.

Нагадаємо, що повноцінна лазерна зброя сьогодні активно розвивається та тестується зокрема для боротьби з дронами та ракетами. Так на початку року Велика Британія провела успішні випробування власної лазерної зброї. Власні розробки мають також Китай та Сполучені Штати, а Україна вже застосовує власну лазерну зброю на полів бою.