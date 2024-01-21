Характеристики DragonFire залишаються засекреченими, але у Міноборони Великої Британії заявили, що система, яка функціонує як зброя прямого наведення, здатна вражати будь-яку видиму ціль.

А тим часом Lockheed Martin покращила свою лазерну гармату, яка й без того була найпотужнішою

Що відомо про Британську лазерну зброю

Лазер, що характеризується високою точністю і низькими довгостроковими експлуатаційними витратами, використовує британську технологію для генерування потужного лазерного випромінювання на невідомі відстані.

Точність, необхідна для його роботи, еквівалентна влучанню в монету з відстані кілометра .

. Зброя лазерного наведення використовує інтенсивний промінь світла для того, щоб викликати структурне руйнування або інші наслідки впливу на цільові боєголовки.



Dragon Fire / Фото UK Defence Journal

Заслуговує на увагу економічна перевага, яку пропонує DragonFire: 10-секундний обстріл, як повідомляється, коштує стільки ж, скільки робота звичайного обігрівача протягом однієї години. Таким чином, лазерна система є потенційною довгостроковою, економічно ефективною альтернативою для виконання певних завдань, які зараз виконують ракети. Експлуатаційні витрати на лазер зазвичай становлять менше ніж 10 фунтів стерлінгів (≈ 408 гривень) за постріл.

Проект DragonFire очолює Оборонна науково-технічна лабораторія (Dstl) від імені Міністерства оборони Великої Британії у співпраці з промисловими партнерами – компаніями MBDA, Leonardo і QinetiQ.

Система DragonFire продемонструвала свою здатність відстежувати рухомі повітряні і морські цілі з винятковою точністю на великій відстані, зміцнивши свою позицію як потужного технологічного досягнення в сфері оборонних можливостей.

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Успішне ураження повітряних цілей на відповідних відстанях позиціонує DragonFire як ключового претендента на інтеграцію в майбутні засоби протиповітряної оборони як для армії, так і для Королівських ВМС. Виступаючи з цього приводу, міністр оборони Великої Британії Грант Шапп наголосив на потенційному революційному впливі такого новітнього озброєння на поле бою, зменшуючи залежність від дорогих боєприпасів і мінімізуючи ризик супутніх втрат.