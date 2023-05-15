Високоенергетичні лазери можуть змінити правила гри нарівні з винайденням пороху. Ідея зброї, яка може вражати кілька цілей зі швидкістю світла при ціні пострілу всього в один долар (тоді як ракети часом коштують мільйони), є привабливою і вже розглядається як спосіб протистояти безпілотникам, ракетам, гіперзвуковій зброї та іншим загрозам.

Цікаво Нова лазерна зброя від Lockheed Martin готова до використання у США

Що відомо

QinetiQ Australia отримала від Міністерства оборони Австралії 8,74 мільйона доларів США на розробку високоенергетичного лазера. Партнером компанії стане Defence Science and Technology Group (DSTG) у Південній Австралії.

Подібна зброя вже розробляється в США, Великій Британії, Росії та Китаї. Здебільшого її розглядають як засіб протидії повітряним загрозам, але Австралія ставить перед собою дещо інше завдання: лазери повинні вражати броньовану техніку аж до основних бойових танків включно.

Сьогодні найпотужнішою лазерною зброєю у світі є система компанії Lockheed Martin, яка генерує промінь потужністю 300 кіловатів. Цього достатньо, щоб усунути широкий спектр загроз. Однак дрони, ракети, міномети й літаки не мають броні, що робить їх вразливими до смертоносної проникаючої здатності високоенергетичного лазера. Але танки – зовсім інша річ. Основний бойовий танк вкритий товстою оболонкою з надзвичайно складної броньованої обшивки. Танки NATO, наприклад, використовують різновиди броні Chobham. Точна природа цієї броні суворо засекречена, але це поєднання сталевих сплавів, композитів і кераміки з, за останніми чутками, шарами збідненого урану. Результатом є броня, яка є надзвичайно стійкою до вибуху, тепла, кінетичних та проникаючих куль. Вона також дуже товста й масивна. У підсумку, хоча лазер теоретично може пробити собі шлях крізь такий захист, в умовах поля бою це буде в кращому випадку повільним і складним процесом.

Основне завдання полягає в тому, що протитанковий лазер повинен доставляти величезну кількість енергії в одну точку до броні, яка може поглинати й розсіювати багато тепла, тому лазер повинен працювати дуже швидко. Це означає розробку твердотільного лазера, який буде набагато потужнішим, ніж будь-що сьогодні. Однак потужніший лазер означає модернізацію всієї системи озброєння, в тому числі джерела живлення, легованих волоконно-оптичних котушок, які генерують лазер, фокусуючих лінз, системи наведення, компенсаторів променя та іншого. Тому Австралія фінансує не просто лазер, а цілий виробничий комплекс.