Інженери створили робочу версію костюма з "Дюни", який переробляє піт у воду

У науково-фантастичному романі Френка Герберта "Дюна" 1965 року жителі Аракісу носять спеціальні костюми, щоб вижити в суворих умовах пустелі. Він допомагає переробляти піт і сечу у воду придатну для споживання. Ця вигадана концепція надихнула команду інженерів з YouTube-каналу The Hacksmith на створення реальної версії такого костюма.

Команда розробила робочу версію костюма, використовуючи базові технології, інформує 24 Канал. Хоча йому не вистачає витонченого зовнішнього вигляду костюмів, які можна побачити в екранізації 2021 року, версія Hacksmith успішно збирає та переробляє вологу з тіла, дозволяючи відфільтровану воду через трубочку.

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Як все це працює

Установка включала термоелектричний кулер, який зазвичай використовується для охолодження комп'ютерів та техніки.

Усередині костюма холодна сторона кулера притягує вологу із захопленого повітря, функціонуючи як осушувач.

Потім ця волога збирається в питному міхурі з вбудованим фільтром, що дозволяє споживати перероблену воду.

Попри свій грубий вигляд, костюм продемонстрував, що концепція одягу, який рециркулює вологу, є здійсненною. Експеримент викликав цікавість і зруйнував деякі хибні уявлення серед команди Hacksmith.

Хоча реалізована версія костюма далека від практичного рішення для виживання в пустелі, особливо у порівнянні з передовими технологіями, показаними у фільмі "Дюна", він слугує вражаючим доказом життєздатності концепції.

Як створювали костюм: дивіться відео

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Ще ж і надто, костюм був зібраний всього за один день, що демонструє потенціал для подальшого розвитку та інновацій у цій сфері. Ймовірно, подальша робота над вдосконаленням костюма дозволила б створити зручну, робочу версію для застосування в реальних умовах жорсткого клімату посушливих пустель.