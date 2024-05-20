Команда розробила робочу версію костюма, використовуючи базові технології, інформує 24 Канал. Хоча йому не вистачає витонченого зовнішнього вигляду костюмів, які можна побачити в екранізації 2021 року, версія Hacksmith успішно збирає та переробляє вологу з тіла, дозволяючи відфільтровану воду через трубочку.
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Як все це працює
Установка включала термоелектричний кулер, який зазвичай використовується для охолодження комп'ютерів та техніки.
- Усередині костюма холодна сторона кулера притягує вологу із захопленого повітря, функціонуючи як осушувач.
- Потім ця волога збирається в питному міхурі з вбудованим фільтром, що дозволяє споживати перероблену воду.
Попри свій грубий вигляд, костюм продемонстрував, що концепція одягу, який рециркулює вологу, є здійсненною. Експеримент викликав цікавість і зруйнував деякі хибні уявлення серед команди Hacksmith.
Хоча реалізована версія костюма далека від практичного рішення для виживання в пустелі, особливо у порівнянні з передовими технологіями, показаними у фільмі "Дюна", він слугує вражаючим доказом життєздатності концепції.
Як створювали костюм: дивіться відео
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Ще ж і надто, костюм був зібраний всього за один день, що демонструє потенціал для подальшого розвитку та інновацій у цій сфері. Ймовірно, подальша робота над вдосконаленням костюма дозволила б створити зручну, робочу версію для застосування в реальних умовах жорсткого клімату посушливих пустель.