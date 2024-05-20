Команда разработала рабочую версию костюма, используя базовые технологии, информирует 24 Канал. Хотя ему не хватает изящного внешнего вида костюмов, которые можно увидеть в экранизации 2021 года, версия Hacksmith успешно собирает и перерабатывает влагу из тела, позволяя отфильтрованную воду через трубочку.

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Как все это работает

Установка включала термоэлектрический кулер, который обычно используется для охлаждения компьютеров и техники.

Внутри костюма холодная сторона кулера притягивает влагу из захваченного воздуха, функционируя как осушитель.

Затем эта влага собирается в питьевом пузыре со встроенным фильтром, что позволяет потреблять переработанную воду.

Несмотря на свой грубый вид, костюм продемонстрировал, что концепция одежды, которая рециркулирует влагу, является осуществимой. Эксперимент вызвал интерес и разрушил некоторые заблуждения среди команды Hacksmith.

Хотя реализованная версия костюма далека от практического решения для выживания в пустыне, особенно по сравнению с передовыми технологиями, показанными в фильме "Дюна", он служит впечатляющим доказательством жизнеспособности концепции.

Как создавали костюм: смотрите видео

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Еще и очень, костюм был собран всего за один день, что демонстрирует потенциал для дальнейшего развития и инноваций в этой сфере. Вероятно, дальнейшая работа над совершенствованием костюма позволила бы создать удобную, рабочую версию для применения в реальных условиях жесткого климата засушливых пустынь.