Lockheed Martin зазначає, що її рішення "легко інтегрувати в існуючий парк пускових установок і транспортних засобів HIMARS", що дозволить не витрачатися на виробництво повністю нових систем, а просто модифікувати поточні, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення на сайті компанії.

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Деталі

Наразі Lockheed Martin не розкриває багато інформації про цю розробку. Оголошення, котре з'явилося 19 грудня, наповнене загальними фразами про світле майбутнє, сумлінне виконання зобов'язань перед державою та інноваційність рішень. Компанія каже, що наступну демонстрацію планують десь у другій половині 2025 року, але отже вона покаже ще якісь нові можливості згодом.

З опублікованого тексту можна зробити висновок, що автономні установки HIMARS зберігатимуть можливість ручного керування за потреби. Вони також зможуть поєднувати ці дві можливості одночасно, якщо в кабіні перебуватиме лише один член екіпажу, а не команда. Таким чином людина зможе виконати свою частину роботи, тобі як автоматична система забере на себе іншу.

Наразі все схоже на те, що автономні HIMARS покладаються на технологію LIDAR, оскільки ми можемо бачити на його даху відповідні датчики, які будують карту місцевості, щоб прокладати собі дорогу навіть уночі, коли звичайні камери нічого не бачать.



Автономний HIMARS може виконувати роботу у нічний час / Фото Lockheed Martin

Як можна зрозуміти, поки що мова йде лише про можливості автономного руху. Компанія не згадує про запуски ракет, тому зараз неможливо сказати, як вона реалізує цей аспект і чи буде він повністю автономним. Якщо буде, тоді за це, ймовірно, відповідатиме штучний інтелект. Але його застосування у зброї досі викликає чималі суперечки через можливі помилки.