У США дедалі більше шкіл запроваджують заборону на смартфони, і учні знаходять несподівані способи обійти це правило. Підлітки почали приносити на заняття iPod, MP3-плеєри, CD-диски та навіть касетні програвачі, вважаючи їх зручним компромісом між правилами та потребою у музиці.

Заборона смартфонів у навчальних закладах, яка охопила вже понад десяток американських штатів, породила нову тенденцію серед підлітків. Замість інтернет-пристроїв вони масово дістають із шаф і горищ старі гаджети – від iPod і MP3-плеєрів до CD-програвачів та касетних Walkman. Про це повідомляє 24 Канал із посилання на The New York Times.

Чому школярі повернулися до старих плеєрів?

У Нью-Гемпширі 17-річний Себастьян Вол підготувався до правил заздалегідь – купив на літо iPod п’ятого покоління, завантажив музику Pink Floyd і Rage Against the Machine та виявив, що він не єдиний. У школі він побачив однокласників із CD-плеєрами й навіть касетниками. За його словами, такі пристрої стали "останнім порятунком" для тих, хто не уявляє день без музики.

У Нью-Йорку минулого тижня запровадили наймасштабнішу в країні повну заборону на телефони протягом усього навчального дня. У відповідь учні почали масово приносити MP3-плеєри – знайдені вдома чи куплені онлайн. У школі міста Фестус (Міссурі) вже в перший тиждень помітили несподівані гаджети – від iPod Shuffle до Sony Discman. Технічний директор округу Джош Бауман згадав, як один школяр із гордістю показував мамин iPod Nano з піснями Адель. Але наприкінці тижня директор школи розіслав лист із проханням залишати MP3-плеєри вдома.

Правила різняться залежно від округу: у школі Себастьяна забороняють лише пристрої з доступом до інтернету, тож його iPod дозволили. У Міссурі ж iPod офіційно під забороною ще з 2008 року. Як пояснює Бауман, головне питання для адміністрації – чи відволікає гаджет учня.

Ретро-пристрої викликали хвилю ностальгії серед дорослих. 51-річний Майк Ґівенс пригадав, як слухав Walkman у автобусі, але мусив залишати його в шафці на час уроків. Він нині продає відновлені iPod на eBay і зазначає, що саме підлітки спричинили літній стрибок продажів – 68 пристроїв за тиждень проти 22 торік.

Учні кажуть, що музика допомагає їм зосередитися.

16-річний Елайджа Бейрон з Ітаки придбав недорогий MP3-плеєр, аби слухати саундтреки під час самопідготовки. Його мама пожартувала, що слово "олдскул" у вустах сина змушує її почуватися старою. У Х'юстоні старшокласниця Адалай Ноласко користується маминим MP3-плеєром і вважає його менш відволікаючим, ніж смартфон, хоч завантаження музики видалося їй "дуже заплутаним".

А деякі пішли ще далі. 16-річний Купер Кері з Нью-Гемпширу вирішив слухати касети свого батька та замовив на Amazon касетний плеєр. Разом вони навіть згадували старі лайфхаки – як підмотати касету олівцем.

Попри технічні складнощі, учні вважають ці пристрої хорошим компромісом: музика з ними доступна, але немає спокуси зануритися у соцмережі чи ігри.

Як навчальні заклади мають підлаштовуватись під нові технології?

Втім, iPod та касетні плеєри не є найбільшою проблемою для навчальних закладів США та й всього світу. Набагато серйознішою загрозою навчанню є ШІ.

ШІ-інструменти швидко увійшли в освіту, і тепер викладачі стикаються з дилемою: де проходить межа між корисною допомогою й академічною нечесністю. У різних школах і вишах правила відрізняються, що створює плутанину як для студентів, так і для викладачів.

Тож, Університети поступово формують власні політики користування ШІ. Наприклад, UC Berkeley радить викладачам чітко прописувати в силабусі (документ, що описує навчальну дисципліну та слугує "угодою" між викладачем і студентом, окреслюючи мету, завдання, структуру, вимоги та критерії оцінки курсу), коли AI дозволено, а коли заборонено користуватись. А у Carnegie Mellon навіть створили спеціальний комітет, який допомагає узгодити правила. Там уже зросла кількість випадків порушень, але часто студенти навіть не усвідомлювали, що роблять щось неправильно – як-от у випадку з перекладом через DeepL, де алгоритм змінив текст більше, ніж очікувалось.