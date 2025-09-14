З появою ChatGPT і подібних сервісів звичні домашні завдання перетворилися на виклик для освіти. Вчителі дедалі частіше відмовляються від традиційних есе та тестів удома, бо їхня перевірка майже втратила сенс. Про це пише 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Де проходить межа між допомогою та шахрайством?

Учитель англійської мови з Каліфорнії Кейсі Куні каже, що "шпаргалки вийшли з-під контролю", а будь-яке завдання поза класом треба сприймати як потенційно виконане штучним інтелектом.

Деякі школи вже змінили підхід. Учні пишуть твори прямо на уроках під наглядом спеціального софту, що блокує сторонні сайти, або складають усні іспити. У США педагоги дедалі частіше інтегрують AI у навчання, щоб навчити дітей користуватися ним як інструментом для вивчення, а не для підміни власної роботи.

Студенти ж зізнаються: часто вони звертаються до AI не для списування, а щоб розібратися зі складними текстами чи створити план есе. Проте чітких правил бракує, і через це виникає відчуття "сірої зони". Одна студентка поділилася, що сумнівається, чи вважається шахрайством використання ChatGPT для конспектів і редагування. Більшість боїться відверто говорити про це з викладачами, аби не отримати ярлик порушника.

Університети поступово формують політики. Наприклад, UC Berkeley радить викладачам чітко прописувати в силабусі (документ, що описує навчальну дисципліну та слугує "угодою" між викладачем і студентом, окреслюючи мету, завдання, структуру, вимоги та критерії оцінки курсу), коли AI дозволено, а коли заборонено користуватись. У Carnegie Mellon навіть створили спеціальний комітет, який допомагає узгодити правила. Там уже зросла кількість випадків порушень, але часто студенти навіть не усвідомлювали, що роблять щось неправильно – як-от у випадку з перекладом через DeepL, де алгоритм змінив текст більше, ніж очікувалось.

Нині університети визнають: повна заборона на AI неможлива без змін у підходах до викладання. Тому дедалі більше викладачів переходять на перевірки в аудиторії – від ручних тестів до "закритих браузерів". Адже, як каже викладачка бізнес-школи Carnegie Mellon Емілі Дежу, "очікувати від 18-річного студента абсолютної дисципліни нереалістично, саме тому завдання вчителя – створити запобіжники".

Як ШІ змінює кар'єри Gen Z?

Для представників покоління Z, віком від 13 до 28 років, використання штучного інтелекту стало повсякденною частиною роботи. Як показав аналіз Стенфордського університету, що хоч ШІ й пришвидшує кар'єрний розвиток молодих фахівців, він також зменшує кількість початкових вакансій у найбільш автоматизованих сферах. За даними цього дослідження, з 2022 року рівень зайнятості молодих працівників у таких професіях, як програмування чи клієнтська підтримка, знизився на 13%.

Водночас у компаніях, які активно впроваджують ШІ, молоді кадри отримують доступ до завдань, що раніше були доступні лише старшим колегам. Це може бути підготовка презентацій або управління проєктами, що дозволяє значно прискорити їхній розвиток. Однак, експерти застерігають: надмірна залежність від технологій може призвести до втрати важливих навичок.