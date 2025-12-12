Reddit намагається довести, що він не є соцмережею, щоб уникнути заборони в Австралії

Reddit звернувся до Верховного суду Австралії, вимагаючи скасувати новий закон, який забороняє користуватися соцмережами людям молодшим за 16 років. Платформа наполягає, що не відповідає визначенню соцмережі в законі, а сама норма обмежує політичні дискусії та створює ризики для приватності.

З 10 грудня в Австралії діє закон, який зобов'язує десять великих онлайн-платформ видалити акаунти користувачів віком до 16 років і заблокувати їм доступ до сервісів. Reddit подав позов до найвищої судової інстанції країни, заявивши, що це обмежує свободу висловлювання, оскільки неповнолітні втрачають можливість брати участь у політичних дискусіях. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Чому Reddit заперечує, що є соцмережею, і що думають австралійці?

Платформа також просить звільнити її від вимог закону, аргументуючи, що Reddit є не класичною соцмережею, а "колекцією публічних форумів". У своїх матеріалах компанія наголошує, що головна мета сервісу – обмін знаннями та обговорення контенту, а не соціальні взаємодії між користувачами. Там підкреслюють, що Reddit не заохочує створення списків друзів, не зосереджується на особистих профілях або фотографіях та не пропонує інструментів для організації подій, як інші популярні платформи.

У супровідному дописі адміністратор Reddit на ім'я LastBluejay заявив, що закон створює "серйозні проблеми для приватності та політичного висловлювання". На його думку, нові правила змусять і дорослих, і неповнолітніх проходити інвазивні процедури перевірки віку, а також позбавлять підлітків доступу до безпечних спільнот, де вони можуть взаємодіяти відповідно до свого віку. Компанія також звертає увагу, що значна частина контенту на різних платформах доступна без реєстрації, тому заборона акаунтів не гарантує реального захисту.

Що показує соцопитування про підтримку заборони?

Паралельно з юридичними суперечками Monash University оприлюднив дослідження, у якому взяли участь 1 598 дорослих австралійців. За його результатами, 79% респондентів підтримують заборону соцмереж для дітей до 16 років. Найменше підтримки серед молоді 18–24 років – 72%, тоді як серед людей віком від 50 до 64 років цей показник сягає 80%, а серед громадян 65+ – 87%.

Керівник дослідницької групи професор Марк Андреєвич пояснює, що заборона спрямована на платформи, які активно монетизують увагу молоді, використовуючи алгоритми для збору даних, розміщення реклами та утримання користувача. Він зазначає, що такі сервіси зменшують обсяг фактчекінгу на тлі зростання дезінформації та працюють у середовищі з недостатнім регулюванням.

Ініціатива Австралії привернула увагу інших країн. У США вже існує двопартійна підтримка законопроєкту "Kids Off Social Media Act", який забороняє алгоритмічні рекомендації для користувачів молодших за 17 років.

Що думають прихильники та противники закону?

Ті, хто підтримує заборону, найчастіше посилаються на ризики маніпуляцій, вплив на психічне здоров'я, кібербулінг, дезінформацію та небезпеку з боку онлайн-хижаків. Серед опонентів домінують побоювання щодо цензури, надмірного втручання держави в батьківські повноваження та ризику соціальної ізоляції молодих користувачів. Окремо згадують і страх, що вразливі групи втратять доступ до спільнот, де вони можуть знайти підтримку.

Професор Андреєвич підкреслює, що сподівання на добровільні зміни з боку великих платформ є марними: їхні бізнес-моделі побудовані на максимізації уваги, а не на відповідальності перед суспільством чи демократією.