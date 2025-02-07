Дослідження виявило, що заборона смартфонів у школах не дала очікуваного результату

Вчені з'ясували, що заборона шкільних телефонних розмов не впливає на загальний час, який учні проводять за екраном свого ґаджета. Це також виявилося неефективним для покращення самопочуття.

Результати дослідження

Останніми роками все більше посилюється практика заборони смартфонів у школах, особливо в деяких європейських країнах. Прихильники цих обмежень посилаються на різні причини – від покращення концентрації уваги до створення безпечного середовища. Нове дослідження, проведене у Великій Британії, спробувало перевірити ефективність такої політики у контексті загального використання соціальних мереж та благополуччя школярів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Lancet.

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У дослідженні взяли участь 1227 осіб у віці від 12 до 15 років з 20 шкіл, які мають політику щодо обмеження використання телефонів.

Контрольною групою виступили учні зі ще 10 шкіл, у яких користування телефоном дозволено.

У результаті вчені виявили, що шкільна політика обмежень не покращує самопочуття дітей. Заборони також не сприяли меншому використанню смартфона й соціальних мереж.

Примітно, що усні, які не мали змоги користуватися телефоном у школі, все одно використовували свої пристрої стільки ж часу в будні дні, скільки і їхні однолітки. Отже, вони все одно проводили стільки ж потенційно негативного часу зі своїми телефонами на день, просто в інший час доби (за умови, що вони не користувалися ними таємно в школі).

Ці результати є важливими для прихильників шкільних заборон, оскільки показують, що їхні дії є абсолютно марними. Дослідники кажуть, що в цьому випадку краще розробляти "більш цілісні плани", спрямовані на зменшення використання підлітками смартфонів і соціальних мереж протягом дня.

Автори зазначають, що їхнє дослідження не розглядало, як обмежувальна політика щодо використання телефонів у школі може вплинути на випадки булінгу або на час, який підлітки витрачають на особисте спілкування. Воно також не вивчає різницю між різними типами обмежень і тривалість дії цих політик.

Уряд Великої Британії був рішучим прихильником заборони смартфонів у школах, оголосивши про це в лютому 2024 року. У рекомендаціях містився заклик до шкіл розробляти політику, яка найкраще підходить для них, але було запропоновано кілька варіантів — зокрема, повна заборона будь-яких смартфонів на території шкіл. Інші пропозиції стосувалися того, щоб учні здавали свої телефони після прибуття до школи або зберігали їх у шафках.