Исследование показало, что запрет смартфонов в школах не дал ожидаемого результата
Ученые выяснили, что запрет школьных телефонных разговоров не влияет на общее время, которое ученики проводят за экраном своего гаджета. Это также оказалось неэффективным для улучшения самочувствия.
Результаты исследования
В последние годы все больше усиливается практика запрета смартфонов в школах, особенно в некоторых европейских странах. Сторонники этих ограничений ссылаются на различные причины – от улучшения концентрации внимания до создания безопасной среды. Новое исследование, проведенное в Великобритании, попыталось проверить эффективность такой политики в контексте общего использования социальных сетей и благополучия школьников, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Lancet.
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- В исследовании приняли участие 1227 человек в возрасте от 12 до 15 лет из 20 школ, которые имеют политику по ограничению использования телефонов.
- Контрольной группой выступили ученики из еще 10 школ, в которых пользование телефоном разрешено.
В результате ученые обнаружили, что школьная политика ограничений не улучшает самочувствие детей. Запреты также не способствовали меньшему использованию смартфона и социальных сетей.
Примечательно, что устные, которые не имели возможности пользоваться телефоном в школе, все равно использовали свои устройства столько же времени в будние дни, сколько и их сверстники. Итак, они все равно проводили столько же потенциально негативного времени со своими телефонами в день, просто в другое время суток (при условии, что они не пользовались ими тайно в школе).
Эти результаты важны для сторонников школьных запретов, поскольку показывают, что их действия абсолютно бесполезны. Исследователи говорят, что в этом случае лучше разрабатывать "более целостные планы", направленные на уменьшение использования подростками смартфонов и социальных сетей в течение дня.
Авторы отмечают, что их исследование не рассматривало, как ограничительная политика по использованию телефонов в школе может повлиять на случаи буллинга или на время, которое подростки тратят на личное общение. Оно также не изучает разницу между различными типами ограничений и продолжительность действия этих политик.
Правительство Великобритании было решительным сторонником запрета смартфонов в школах, объявив об этом в феврале 2024 года. В рекомендациях содержался призыв к школам разрабатывать политику, которая лучше всего подходит для них, но было предложено несколько вариантов - в частности, полный запрет любых смартфонов на территории школ. Другие предложения касались того, чтобы ученики сдавали свои телефоны по прибытии в школу или хранили их в шкафчиках.