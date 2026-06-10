Шотландці залізної доби, ймовірно, видаляли мозок своїх померлих

Археологічне відкриття на північному заході Шотландії проливає світло на несподівано складні та подекуди моторошні поховальні традиції мешканців британських островів. Дослідження решток розкриває деталі життя та смерті людей, які жили понад дві тисячі років тому на околицях Європи.

Що приховували черепи давніх мешканців Лох-Борралі?

Вивчення поховальних обрядів британської залізної доби, яка тривала приблизно з 800 року до нашої ери й аж до римського вторгнення у 43 році нашої ери, зазвичай є надскладним завданням для науковців. Через особливості ґрунтів людські рештки того періоду зберігаються вкрай рідко, що робить кожну знахідку справжньою сенсацією. Однак екологічні умови північно-західної Шотландії дозволили кісткам вціліти, надавши археологам унікальний шанс зазирнути в минуле. Про результати масштабного дослідження решток із озера Лох-Борралі повідомив журнал Antiquity.

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Команда дослідників із Великої Британії та США проаналізувала скелети двох людей, яких знайшли у невеликому кам'яному кургані в Сазерленді ще у 2000 році. Це були доросла жінка, віком понад 30 років, та підліток, якому на момент смерті виповнилося від 14,5 до 15,5 років. Обидва померли в період між 50 роком до нашої ери та 70 роком нашої ери. Найбільше увагу науковців привернули незвичайні пошкодження на кістках жінки.

На внутрішній поверхні її черепа фахівці виявили серію чітких, прямих і паралельних подряпин. Характер цих міток свідчить про те, що їх залишили не природні чинники чи коріння рослин, а гострий інструмент, який використали навмисно. На думку дослідників, це вказує на процедуру видалення мозку невдовзі після смерті. Крім того, її довгі кістки – плечові, ліктьова та стегнова – мали ознаки цілеспрямованої обробки. Їхні краї загострили, перетворивши рештки на подібність до інструментів.

Мотивацію такої масштабної маніпуляції зі скелетними рештками цієї жінки дуже важко інтерпретувати,

– прокоментувала провідна авторка дослідження з Йоркського університету докторка Лаура Кастеллс Наварро.

Попри те, що кістки піддавали серйозній обробці, а стегнову кістку, ймовірно, використовували як знаряддя (на що вказують характерні сліди зносу), перед остаточним похованням тіло жінки ретельно зібрали та поклали в курган в анатомічному порядку. Це свідчить про глибоку пошану громади до померлої та продовження взаємодії між світом живих і мертвих.

Смерть не була кінцем, коли людей просто ховали та залишали у спокої,

– додала Адель Брікінг з Національного музею Уельсу, пояснюючи, що процес прощання міг передбачати ексгумацію, відбір певних частин тіла та їхню подальшу обробку.



Ознаки посмертних маніпуляцій з кістками – надрізи на внутрішній поверхні черепа та загострення довгих кісток / Зображення Rebecca Ellis-Haken

Життя та переселення

Мультидисциплінарний аналіз ДНК та ізотопів дозволив реконструювати родинне дерево та маршрути пересувань цих людей. Виявилося, що жінка та підліток були близькими родичами, найімовірніше – троюрідними братом і сестрою по материнській лінії.

Хоча їх поховали на північно-західному узбережжі, аналіз ізотопів стронцію та кисню показав, що дитинство вони провели за 80 кілометрів на південний схід, на узбережжі східного Сазерленда.

Генетичні зв'язки родини виявилися ще ширшими: дослідники знайшли спільних предків цих людей на Оркнейських островах, розташованих за 175 кілометрів на північний схід, та в Епплкроссі, що за 225 кілометрів на південний захід.

Це підтверджує теорію про високу мобільність прибережних громад залізної доби. Люди пересувалися вздовж берегів на невеликих дерев'яних човнах, обтягнутих шкірою тварин, подібних до ірландських курахів. Такі подорожі дозволяли підтримувати культурні зв'язки та поширювати традиції на величезні відстані.

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Хоча практика видалення мозку поки що не була підтверджена як постійне явище того часу, маніпуляції з кістками вписуються в ширшу картину європейських традицій, де людські рештки часто наділяли особливою силою.