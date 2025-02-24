Астрономи нарешті знайшли джерело загадкового радіосигналу, виявленого у 2013 році

Американські науковці з Університету Брауна змогли пояснити походження таємничого радіосигналу, який був зафіксований австралійським телескопом Murchison Widefield Array (MWA) 12 років тому.

Новий метод аналізу дозволив підтвердити припущення про його антропогенне походження, що допоможе астрономам ефективніше відфільтровувати сторонні сигнали під час спостережень за Всесвітом, розповідає 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Дивіться також Ілон Маск закликав звести МКС з орбіти якнайшвидше

Як виявили загадковий сигнал

Радіотелескоп MWA розташований у віддаленому регіоні Австралії, де діє режим радіомовчання. В’їзд на територію дозволений лише транспортним засобам із дизельними двигунами, щоб уникнути радіоперешкод від бензинових машин.

Однак у 2013 році антена MWA зафіксувала потужний сигнал, який був ідентифікований як телевізійне мовлення, хоча в цій зоні воно не повинно було бути присутнім.

Науковці тривалий час не могли пояснити цей феномен, поки фізик Джонатан Побер з Університету Брауна не припустив, що сигнал міг бути відбитим від літака.

Ми сказали: "Можливо, це сигнал, відбитий від літака". Ми спостерігали такі сигнали майже п’ять років, і деякі колеги висували подібні припущення. Тепер ми змогли їх підтвердити",

– пояснив учений.

Новий метод боротьби з перешкодами

Астрономи розробили метод реєстрації сигналів у ближньому полі, що дозволяє посилювати телевізійні трансляції, які відбиваються від літаків. Це дає змогу виключати такі перешкоди з даних радіоспостережень без шкоди для наукових результатів.

Хоча точні дані про авіарейси 2013 року вже недоступні, нова методика, випробувана сьогодні, дозволяє фіксувати проходження літаків і навіть визначати джерело мовлення. Це значно покращить можливості радіоастрономії у майбутньому.

Докторка Карен Оніл розповідає про особливу зону радіомовчання

Дивіться також Вчені виявили, що зворотний плин часу можливий, але подорож у минуле все ще не реальна

Водночас вчені стикаються з новою проблемою – дедалі активнішим розгортанням тисяч супутникових угруповань на низькій орбіті, що створює додаткові радіоперешкоди. Наразі розв’язання цього питання ще не знайдено.