Закривати ноутбук або вимикати: що краще для батареї та швидкості

Багато користувачів просто закривають ноутбук після роботи, не вимикаючи його. Sleep mode економить енергію та швидко "пробуджує" систему, але постійне користування без перезавантажень може впливати на продуктивність, батарею та стабільність роботи комп’ютера.

Коли ви закриваєте ноутбук, сучасні комп'ютери зазвичай переходять у режим сну. У цьому режимі пристрій припиняє більшість процесів, зберігає відкриті програми та файли в пам'яті й споживає мінімум енергії. Тому він швидко відновлює роботу при повторному відкритті. Вимкнення ж повністю зупиняє систему, очищає пам'ять та знеструмлює всі компоненти. Про це повідомляє Cnet.

Закривати ноутбук чи вимикати: що безпечніше для техніки?

Закривати ноутбук без шкоди можна, якщо ви робите короткі паузи, пересуваєтеся між локаціями або відкриваєте його протягом кількох годин. Сучасні ноутбуки ефективно управляють живленням і фоновими процесами, а користувачі зазвичай не помічають жодних проблем.

Але постійне використання sleep mode замість перезавантажень може призвести до уповільненої роботи, зависань додатків, непотрібного розряду батареї або пропуску оновлень. Особливо це стосується потужних програм, багатьох відкритих вкладок браузера та підключених зовнішніх пристроїв. Також ноутбук у рюкзаку може випадково прокинутися, викликаючи перегрів і втрату заряду.

Як пише PCmag, перезавантаження або повне вимкнення очищає пам'ять, зупиняє завислі процеси і дає операційній системі "чистий аркуш". Експерти радять:

закривати ноутбук під час коротких перерв або щоденного використання

перезавантажувати його раз на кілька днів або при підозрі на уповільнення

вимикати на тривалий час або під час подорожей

обов'язково вимикати при збоях або дивній поведінці

Таким чином, закривати ноутбук не шкідливо, але sleep mode не замінює регулярні перезавантаження та вимкнення, які підтримують стабільність і довговічність пристрою.