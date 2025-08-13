Вночі 13 серпня 2025 року відбувся успішний запуск європейської ракети Ariane 6, яка доставила на орбіту метеорологічний супутник нового покоління MetOp-SG-A1. Цей апарат започаткував масштабну програму з моніторингу погоди та клімату, що має підвищити точність прогнозів та вивчення атмосфери Землі.

Цей старт став вже третім для важкої ракети-носія Ariane 6 та другим комерційним у її історії, розповіли в ESA. Запуск відбувся з космодрому Куру у Французькій Гвіані, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Сенсація чи ілюзія: марсохід Curiosity знайшов на Червоній планеті щось схоже на земні корали

Вже за дві години після старту супутник MetOp-SG-A1 вийшов на зв'язок, розгорнув сонячні панелі та почав заряджати акумулятори. Європейське космічне агентство (ЄКА) планує цього року запустити ще чотири такі ракети.

Як це вплине на прогнози погоди?

Проєкт MetOp-SG є спільною ініціативою ЄКА та європейської організації Eumetsat. Він передбачає створення системи з трьох пар супутників (типів A і B), які працюватимуть у тандемі щонайменше 20 років на низькій полярній орбіті висотою 800 км.

Апарати типу А, першим з яких є MetOp-SG-A1, оснащені шістьма приладами, зокрема інфрачервоними та мікрохвильовими датчиками, а також спектрометром Copernicus Sentinel-5. Цей спектрометр кожні 100 хвилин збиратиме дані про озон, діоксид азоту, метан, аерозолі та інші гази в атмосфері.



Сателіт MetOp-SG-A1 (рендер) / Фото ESA

Супутники типу B, перший з яких полетить у 2026 році, матимуть інструменти для вимірювання вітру та хмарності.

Ця місія є внеском Європи у спільну систему моніторингу з Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Важливою особливістю супутників є наявність двигунів для контрольованого сходу з орбіти після завершення роботи, що допоможе зменшити кількість космічного сміття.

А тим часом у США SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників конкурента Starlink – Kuiper від Amazon.