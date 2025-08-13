Этот старт стал уже третьим для тяжелой ракеты-носителя Ariane 6 и вторым коммерческим в ее истории, рассказали в ESA. Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане, рассказывает 24 Канал.

Уже через два часа после старта спутник MetOp-SG-A1 вышел на связь, развернул солнечные панели и начал заряжать аккумуляторы. Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует в этом году запустить еще четыре такие ракеты.

Как это повлияет на прогнозы погоды?

Проект MetOp-SG является совместной инициативой ЕКА и европейской организации Eumetsat. Он предусматривает создание системы из трех пар спутников (типов A и B), которые будут работать в тандеме не менее 20 лет на низкой полярной орбите высотой 800 км.

Аппараты типа А, первым из которых является MetOp-SG-A1, оснащены шестью приборами, в частности инфракрасными и микроволновыми датчиками, а также спектрометром Copernicus Sentinel-5. Этот спектрометр каждые 100 минут будет собирать данные об озоне, диоксид азота, метан, аэрозоли и другие газы в атмосфере.



Спутник MetOp-SG-A1 (рендер) / Фото ESA

Спутники типа B, первый из которых полетит в 2026 году, будут иметь инструменты для измерения ветра и облачности.

Эта миссия является вкладом Европы в совместную систему мониторинга с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Важной особенностью спутников является наличие двигателей для контролируемого схода с орбиты после завершения работы, что поможет уменьшить количество космического мусора.

А тем временем в США SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников конкурента Starlink – Kuiper от Amazon.