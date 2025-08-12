Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде в 15:35 по киевскому времени, о чем известно из публикации на ее странице в X. Примерно через час SpaceX подтвердила успешный вывод на орбиту всех 24 спутников Amazon, информирует 24 Канал.

Этот запуск должен был состояться еще в прошлый четверг, но его, как и три предыдущие попытки, пришлось отменить из-за сильных дождей.

Project Kuiper на своей странице в X поблагодарил SpaceX за второй из трех запланированных запусков в рамках миссий по выводу спутников Amazon на орбиту.

Момент старта миссии KF-02 – смотрите видео:

Почему Amazon пользуется услугами SpaceX, если они конкуренты?

Amazon вынуждена пользоваться услугами SpaceX, чтобы уложиться в жесткие сроки, установленные Федеральной комиссией по связи США (FCC). Регулятор требует, чтобы к июлю 2026 года компания развернула по меньшей мере половину своей группировки – около 1600 спутников. Полностью созвездие из 3236 аппаратов должно заработать до июля 2029 года.

Сейчас рынок спутникового интернета полностью контролирует Starlink от SpaceX, которая имеет почти 8000 спутников на орбите и около 5 миллионов клиентов во всем мире. Чтобы догнать конкурента, Amazon забронировала 83 запуска у разных компаний, в частности три – у SpaceX.

Хотя проект Kuiper еще на ранней стадии, Amazon уже заключила соглашения с правительствами нескольких стран и надеется запустить коммерческие услуги в этом году.

А тем временем Starlink продолжает развиваться и уже предложил возможность, которая сделает пользование спутниковым интернетом дешевле. Говорится о том, что Starlink можно будет делить между несколькими пользователями, что-то вроде совместной подписки на Spotify.