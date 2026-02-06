Как это ни иронично, но больше всего это касается именно космической базы Starbase, которая из-за своей изолированности стала напоминать закрытое мужское сообщество. Руководитель SpaceX и Tesla объяснил, что женатые инженеры и ученые сталкиваются с серьезными препятствиями при попытке обосноваться в определенных частях штата Техас, пишет Business Insider.

Смотрите также SpaceX купила xAI: Маск готовит ИИ к жизни в космосе

Почему инженеры не хотят переезжать в космический городок?

Оказалось, что в Starbase – главной площадке и штаб-квартире SpaceX – шансы найти работу вне космической компании для членов семей сотрудников крайне низкие.

Напомним, что, что Starbase получил официальный статус города в мае 2025 года, о чем сообщало издание NYP. Это произошло после голосования по итогам которого подавляющим большинством избирателей (212 жителей проголосовали за) было принято решение о создании нового муниципалитета.

Маск назвал это "проблемой второй половинки", поскольку отсутствие вакансий для партнеров мешает специалистам соглашаться на переезд. Об этом он упомянул в почти трехчасовом подкасте на канале Dwarkesh Patel і Stripe.

Илон Маск на подкасте Dwarkesh Patel и Stripe – смотрите видео:

Что известно о Starbase?

База Starbase, где с 2019 года создают и испытывают ракеты, расположена в малозаселенной местности возле границы США и Мексики, напротив дикой заповедной зоны Лас-Паломас.

По сути "Звездная база", – это мега-площадка SpaceX, где происходит главная деятельность компании. Именно здесь создаются пусковые площадки, строятся ракеты и выполняются контракты для NASA и Пентагона. Это амбициозный флагманский проект Илона Маска и именно отсюда в будущем компания планирует отправить людей на Луну, и даже Марс.

Впрочем Starbase расположен довольно далеко до любого густонаселенного города. Поездка от этого объекта до Бравнсвилла, ближайшего города с населением около 187 000 жителей, занимает примерно 40 минут.

Это создает резкий контраст с прежним офисом в калифорнийском Эль-Сегундо, который находился в нескольких минутах от Лос-Анджелеса – одного из самых масштабных рынков труда в стране.



Starbase должно было стать городком мечты, но реальность помешала / Фото TNYT

Из-за такой удаленности Маск сравнил Starbase с технологическим монастырем, где живут преимущественно мужчины.

Интересно! Если вам интересно больше узнать о том, как возникла идея Starbase, что это за город и насколько велики амбиции самого богатого человека планеты, приглашаем прочитать наш материал о том, как Маск строит собственный космический город.

С Tesla тоже не все так прекрасно

Похожие, хотя и не такие критические вызовы имеет и завод Tesla в Остине, куда компания переехала в 2021 году. Площадка Giga Texas расположена в 30 минутах езды от центра Остина, где проживает почти миллион человек.

Несмотря на это, значительная часть инженерного состава Tesla остается в Калифорнии, где специалистам не нужно радикально менять привычный образ жизни или продолжительность поездок на работу.

Хотя топ-менеджмент Tesla в основном перебрался в Техас, компания сохраняет в Калифорнии мощности по производству робототехники, энергетических систем и часть производственных линий.

Как Маск планирует решить эти проблемы?

Чтобы преодолеть эти трудности, Маск делает ставку на развитие собственной инфраструктуры, включая создание корпоративного городка под названием Снейлбрук. Он прогнозирует, что Остин и прилегающие районы станут местом мощного экономического бума в Америке за последние полвека.

Однако пока значительная часть инженерного состава Tesla и SpaceX все еще остается в Калифорнии, где специалистам проще сохранять привычный образ жизни и рабочий график.