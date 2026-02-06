Як це не іронічно, але найбільше це стосується саме космічної бази Starbase, яка через свою ізольованість стала нагадувати закриту чоловічу спільноту. Керівник SpaceX і Tesla пояснив, що одружені інженери та науковці стикаються з серйозними перешкодами під час спроби облаштуватися в певних частинах штату Техас, пише Business Insider.

Чому інженери не хочуть переїжджати в космічне містечко?

Виявилося, що у Starbase – головному майданчику та штаб-квартирі SpaceX – шанси знайти роботу поза межами космічної компанії для членів родин співробітників є вкрай низькими.

Нагадаємо, що Starbase отримав офіційний статус міста у травні 2025 року, про що повідомляло видання NYP. Це сталося після голосування за підсумком якого переважною більшістю виборців (212 мешканців проголосували за) було прийнято рішення про створення нового муніципалітету.

Маск назвав це "проблемою другої половинки", оскільки відсутність вакансій для партнерів заважає фахівцям погоджуватися на переїзд. Про це він згадав у майже трьохгодинному подкасті на каналі Dwarkesh Patel і Stripe.

Що відомо про Starbase?

База Starbase, де з 2019 року створюють і випробовують ракети, розташована в малозаселеній місцевості біля кордону США та Мексики, навпроти дикої заповідної зони Лас-Паломас.

По суті "Зоряна база", – це мега-майданчик SpaceX, де відбувається головна діяльність компанії. Саме тут створюються пускові майданчики, будуються ракети та виконуються контракти для NASA й Пентагону. Це амбітний флагманський проєкт Ілона Маска і саме звідси в майбутньому компанія планує відправити людей на Місяць, і навіть Марс.

Втім Starbase розташований доволі далеко до будь-якого нгустонаселеного міста. Поїздка від цього об'єкта до Бравнсвіла, найближчого міста з населенням близько 187 000 мешканців, займає приблизно 40 хвилин.

Це створює різкий контраст із колишнім офісом в каліфорнійському Ель-Сегундо, який знаходився за кілька хвилин від Лос-Анджелеса – одного з наймасштабніших ринків праці в країні.



Starbase мало стати містечком мрії, але реальність стала на заваді / Фото TNYT

Через таку віддаленість Маск порівняв Starbase із технологічним монастирем, де мешкають переважно чоловіки.

З Tesla теж не все так чудово

Схожі, хоча й не такі критичні виклики має і завод Tesla в Остіні, куди компанія переїхала у 2021 році. Майданчик Giga Texas розташований за 30 хвилин їзди від центру Остіна, де проживає майже мільйон людей.

Попри це, значна частина інженерного складу Tesla залишається в Каліфорнії, де фахівцям не потрібно радикально змінювати звичний спосіб життя чи тривалість поїздок на роботу.

Хоча топменеджмент Tesla здебільшого перебрався до Техасу, компанія зберігає в Каліфорнії потужності з виробництва робототехніки, енергетичних систем та частину виробничих ліній.

Як Маск планує вирішити ці проблеми?

Щоб подолати ці труднощі, Маск робить ставку на розбудову власної інфраструктури, включаючи створення корпоративного містечка під назвою Снейлбрук. Він прогнозує, що Остін та прилеглі райони стануть місцем найпотужнішого економічного буму в Америці за останні пів століття.

Проте наразі значна частина інженерного складу Tesla та SpaceX все ще залишається в Каліфорнії, де фахівцям простіше зберігати звичний спосіб життя та робочий графік.