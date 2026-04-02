Малий фанат космосу затьмарив запуск Artemis 2 емоційною фразою

Перший за понад півстоліття пілотований політ до Місяця відбувся без збоїв, однак увагу соцмереж несподівано перехопив юний глядач біля стартового майданчика. Його емоційна реакція на запуск швидко стала вірусною.

Поки весь світ стежив за польотом через трансляції, справжньою зіркою соцмереж став один із глядачів – юний фанат космосу, – розповідає The Poke.

Що сталося під час запуску і чому всі говорять про хлопця?

Журналіст підійшов до нього з простим запитанням: чому він прийшов подивитися запуск. Відповідь хлопця виявилася максимально щирою та емоційною – настільки, що в ній пролунало лайливе слово.

Користувачі мережі досі сперечаються, що саме він сказав – "frickin’", що можна перекласти як "чорт забирай" чи більш різку версію. Але незалежно від формулювання, відео миттєво розлетілося інтернетом. Багатьох підкорила його щира реакція захоплення, яку складно передати стриманими словами.

А що там Artemis 2?

Місія NASA Artemis 2 стартувала успішно, відкривши нову главу в історії пілотованих польотів. Уперше за 54 роки люди знову вирушили до Місяця – щоправда, без посадки. Четверо астронавтів проведуть близько 10 днів у польоті, облетять супутник Землі та дістануться його зворотного боку. Там вони зроблять знімки, які допоможуть оцінити перспективи створення майбутньої місячної бази.

Що потрібно знати про політ до Місяця?