NASA знову відклало запуск ракети SLS до Місяця: нова дата польоту

Надважкій ракеті SLS не щастить. Запуск в рамках місії Artemis до Місяця вкотре перенесли і знову через шторм. Запуск ракети з космічного центру Кеннеді, який планувався на понеділок, 14 листопада, відкладено щонайменше на два дні через тропічний ураган "Ніколь".

За словами представників NASA, зміна дати запуску дасть змогу персоналу присвятити час своїм сім'ям під час негоди та підготувати обладнання до запуску після шторму. Наразі попереднім днем запуску призначена середа 16 листопада.

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Багатостраждальна місія Артеміди

Artemis I є першою місією NASA в рамках нової програми вивчення Місяця Artemis. У її рамках передбачено використання ракети-носія Space Launch System (SLS) для доставки в космос корабля Orion без екіпажу, який облетить супутник Землі та повернеться на планету.

Ракета вже на стартовому столі

Детальніше про хід місії, експерименти та випробування, які повинні пройти в її рамках, ми писали в окремому матеріалі , з яким рекомендуємо ознайомитися усім хто цікавить поверненням людей на Місяць.

Якщо до цього погода змушувала повертати ракету і корабель в ангар, як це сталося під час урагану "Ян", то тепер її вирішено залишити на стартовому столі до закінчення стихійного лиха. Комплекс доставлено на стартовий майданчик 4 листопада.

За даними NASA, ракета здатна витримати вітер швидкістю понад 136 км/год (74,4 вузла/год) на висоті близько 20 метрів, а також проливні дощі на стартовому майданчику, її люки захищені від проникнення води. Очікується, що швидкість вітру не досягне небезпечних показників.

Наразі умовам на території космічного центру Кеннеді присвоєно статус Hurricane Condition (HURCON) III. Зокрема це означає, що персонал охороняє та захищає власність і обладнання та використовує виїзну команду на екстрений випадок.

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Чекаємо на старт

Пуск 16 листопада має відбутися у двогодинному вікні, що відкривається о 9:04 МСК. Якщо старт відбудеться в зазначену дату і місія буде виконана успішно, капсула Orion приводниться в Тихому океані 11 грудня. Якщо старт 16 листопада не відбудеться, за даними NASA, імовірний пуск 19 листопада.