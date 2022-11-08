Симуляція почалася з виявлення астероїда на траєкторії до Землі і кожна наступна зустріч в ході багатоденних навчань забігала вперед у часовій шкалі катастрофи. Учасникам була надана інформація про те, куди прямує астероїд, його розмір і наскільки ймовірним буде зіткнення. Заключні етапи симуляції відбувались безпосередньо перед і одразу після зіткнення з астероїдом.

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Ми спроєктували симуляцію так, щоб випробувати наші найбільш болючі точки, прогалини в можливостях. Учасники не могли нічого зробити, щоб запобігти зіткненню,

– розповіла журналу Емма Рейні, старший науковий співробітник APL Хопкінса

"Не дивись вгору"

Реальні люди кидають виклик у більш складних сферах, ніж астрофізика. Як і у фільмі 2021 року "Не дивись вгору", учасники симуляції виявили, що дезінформація погіршила сценарій. Особливо складним аспектом симуляції для учасників був натовп "заперечувачів астероїдів" і "фейкових новин".

"Дезінформація нікуди не дінеться. Ми включили її в симуляцію, тому що хотіли отримати зворотний зв'язок про те, як протидіяти їй і вживати заходів, якщо вона була зловмисною", – Анжела Стікл, старший науковий співробітник APL, яка також допомагала в організації і створенні симуляції.

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Людство не зовсім беззахисне

Хай там як, але зараз ми краще підготовлені до майбутнього зіткнення з астероїдом, ніж будь-коли раніше. Минулого місяця NASA розбило невеликий космічний корабель об космічний камінь середнього розміру в рамках місії DART. Це зробили для того, щоб перевірити, чи можна його зіштовхнути з курсу, і результати виявилися дуже багатообіцяючими.