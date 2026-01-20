Зарядні станції на 2 кіловати: які моделі варто розглянути для щоденного використання

Портативні зарядні станції обсягом близько 2 кіловатів стали популярним рішенням для резервного живлення для тих, у кого вдома багато потужної техніки. Хоча найбільшою популярністю користуються станції на 500 – 600 ват-годин, їх вистачає лише на живлення невеликих пристроїв, таких як ноутбук, телефон та освітлення.

Версії на 2 кіловат й більше здатні забезпечити роботу холодильника, електроінструментів, побутової техніки та одночасно зарядити кілька гаджетів. Тож вибір моделі значною мірою залежить від ємності акумулятора та того, скільки енергії й для чого вам потрібно, пише 24 Канал.

Які моделі станцій заслуговують на увагу?

Портативні станції цього класу зазвичай оснащені літій-залізо-фосфатними акумуляторами, які витримують тисячі циклів зарядки. Більшість моделей підтримує кілька способів поповнення енергії – від звичайної розетки, автомобільного прикурювача або сонячних панелей. Розглянемо шість варіантів, які відрізняються характеристиками та функціоналом.

BLUETTI Premium 200 V2 пропонує ємність 2073 ват-годин та постійну віддачу 2600 ватів. Модель обладнана чотирма розетками змінного струму, двома портами USB-C, двома звичайними USB та роз'ємом прикурювача. Акумулятор розрахований на 6000 циклів використання. Станція підтримує керування через мобільний додаток, що дозволяє контролювати стан заряду та налаштування дистанційно. Конструкція передбачає зручні ручки для перенесення.

EcoFlow E2000 має ємність 2048 ват-годин і здатна віддавати 2300 ватів постійно. Особливість цієї моделі – можливість швидкого заряджання до 80 відсотків за 45 хвилин від мережі. Передбачена опція розширення ємності через підключення додаткових акумуляторних блоків. Пристрій оснащений кількома типами виходів, включно з USB-C, USB-A, роз'ємами постійного струму та прикурювачем. Через фірмовий додаток можна відстежувати температуру, рівень заряду та поточне споживання енергії.

Anker 767 PowerHouse виділяється наявністю коліс та телескопічної ручки, що полегшує транспортування. Ємність становить 2048 ват-годин при потужності 2400 ватів. Модель має три розетки змінного струму, три порти USB-C (один з яких видає 100 ватів), два USB-A та два автомобільних роз'єми. Вбудований ліхтарик та інформативний дисплей додають зручності при використанні в польових умовах. Підтримується зарядка від сонячних панелей та автомобільної мережі.

EcoFlow DELTA 3 Max розрахована на 2048 ват-годин з постійною віддачею 2400 ватів. Станція заряджається до повного рівня приблизно за годину від мережевої розетки. Передбачена функція безперебійного живлення, що захищає підключені прилади від раптових відключень електроенергії. Акумулятор витримує близько 4000 циклів до помітної втрати ємності. Серед виходів – чотири розетки змінного струму, порти USB-C та USB-A, роз'єми постійного струму та XT60 для сонячних панелей.

BLUETTI AC200PL пропонує трохи більшу ємність – 2304 ват-години при тій самій потужності 2400 ватів. Особливість моделі – дві зони для бездротової зарядки смартфонів та інших сумісних пристроїв. Зарядка від мережі займає близько півтори години, від сонячних панелей – приблизно дві з половиною години. Станція оснащена MPPT-контролером для ефективного використання сонячної енергії. Передбачена функція безперебійного живлення та зручний дисплей з індикацією параметрів роботи.

EcoFlow DELTA 2 Max має ємність 2048 ват-годин з можливістю розширення до 6 кіловат-годин через підключення додаткових батарей. Постійна потужність – 2400 ватів, пікова може сягати 4800 ватів, що дозволяє запускати прилади з високими пусковими струмами. Модель налічує 13 виходів різних типів: чотири розетки змінного струму, чотири USB-A, два USB-C, кілька роз'ємів постійного струму та прикурювач. Підтримується керування через додаток та режим безперебійного живлення.

Врахуйте це при виборі станції

При виборі портативної станції варто враховувати кілька чинників. Ємність акумулятора визначає, як довго працюватимуть підключені прилади. Для тривалого резервного живлення краще обирати моделі з ємністю від 2000 ват-годин. Літій-залізо-фосфатні акумулятори безпечніші, довговічніші та краще витримують низькі температури порівняно з іншими типами.

Потужність (вати) відповідає за те, скільки пристроїв одночасно ви можете підключити. Просто додайте потужність усіх ваших приладів і дізнаєтесь, скільки ватів вам потрібно. Але не забудьте врахувати пікову потужність на момент запуску. Прилади з електродвигунами або компресорами, як-от холодильники, пральні машини, насоси, кондиціонери, потребують значно більшої пускoвої потужності при ввімкненні, ніж під час роботи, щоб подолати інерцію та початковий опір. Це явище, відоме як пусковий струм, може в 3 – 10 разів перевищувати номінальну потужність.

Кількість та типи портів мають відповідати потребам. Для побутової техніки знадобляться розетки змінного струму, для ноутбуків – порти USB-C з високою потужністю, для автомобільних аксесуарів – прикурювач. Швидкість зарядки важлива при регулярному використанні – сучасні моделі заповнюються за одну-дві години від мережі. Якщо планується використання сонячних панелей, корисна підтримка MPPT-контролера та висока вхідна потужність.

Габарити та вага впливають на мобільність. Деякі станції важать 25 – 30 кілограмів, що прийнятно для стаціонарного використання, але незручно для частих переміщень. Моделі з колесами, ручками та компактним корпусом легше транспортувати. Додатковий функціонал на кшталт дисплеїв, додатків для керування, режиму безперебійного живлення або бездротової зарядки може виявитися корисним, але не завжди виправдовує вищу ціну.