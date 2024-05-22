Windows XP випустили в інтернет і вона одразу ж нахапала купу вірусів

Експеримент, проведений ютубером Еріком Паркером (Eric Parker), яскраво проілюстрував вразливість застарілих операційних систем. Рішення Паркера підключити віртуальну машину Windows XP до Інтернету в 2024 році призвело до передбачувано катастрофічних результатів.

Вихід з Windows XP в Інтернет подібний до виходу в ліс наповнений пастками й хижаками, зазначає 24 Канал. Хоча можна було б припустити, що обережний перегляд веб-сторінок зменшить ризик, Паркер продемонстрував, що простого перебування в Інтернеті достатньо, щоб привернути увагу зловмисників.

А тим часом Microsoft тестує нову функцію у Windows 11: вона полегшить роботу користувачів з архівами

Хакери, оснащені сучасними інструментами, активно шукають в Інтернеті вразливі системи, і незахищений комп'ютер з Windows XP є легкою здобиччю.

Небезпека на кожному кроці

У своєму відео на YouTube Паркер демонструє швидке погіршення стану середовища Windows XP після підключення. Попри мінімальну взаємодію з Інтернетом, віртуальна машина демонструвала явні ознаки компрометації протягом декількох хвилин.

Вимкнення брандмауера, за словами Паркера, прискорило процес проникнення. Однак, навіть з увімкненими застарілими заходами безпеки, система, швидше за все, піддалася б сучасним методам злому, враховуючи десятирічну прогалину в оновленнях і виправленнях.

Паркер заглибився у шкідливі процеси, що вкоренилися проникли в систему. Серед них був вірус, що маскувався під легітимний файл Microsoft, демонструючи оманливі стратегії, які застосовуються сучасними шкідливими програмами.

Щоб кількісно оцінити збитки, Паркер провів сканування за допомогою сучасного антивірусного рішення, яке виявило вісім різних вірусів. Ці загрози проникли в систему виключно через її підключення до Інтернету.

Дивіться також Як відключити доступ до вашої камери та мікрофона на будь-якому пристрої

Експеримент Еріка Паркера є черговим нагадуванням про невпинну еволюцію кіберзагроз. З розвитком технологій зростає і витонченість зловмисних атак. Підключення застарілої системи, такої як Windows XP, до сучасного інтернету не просто ризиковано – це практично гарантовано закінчиться зараженням.