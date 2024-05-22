Выход из Windows XP в Интернет подобен выходу в лес наполненный ловушками и хищниками, отмечает 24 Канал. Хотя можно было бы предположить, что осторожный просмотр веб-страниц уменьшит риск, Паркер продемонстрировал, что простого пребывания в Интернете достаточно, чтобы привлечь внимание злоумышленников.

А тем временем Microsoft тестирует новую функцию в Windows 11: она облегчит работу пользователей с архивами

Хакеры, оснащены современными инструментами, активно ищут в Интернете уязвимые системы, и незащищенный компьютер с Windows XP является легкой добычей.

Опасность на каждом шагу

В своем видео на YouTube Паркер демонстрирует быстрое ухудшение состояния среды Windows XP после подключения. Несмотря на минимальное взаимодействие с Интернетом, виртуальная машина демонстрировала явные признаки компрометации в течение нескольких минут.

Отключение брандмауэра, по словам Паркера, ускорило процесс проникновения. Однако, даже с включенными устаревшими мерами безопасности, система, скорее всего, подверглась бы современным методам взлома, учитывая десятилетний пробел в обновлениях и исправлениях.

Паркер углубился во вредоносные процессы, укоренившиеся и проникшие в систему. Среди них был вирус, маскировавшийся под легитимный файл Microsoft, демонстрируя обманчивые стратегии, применяемые современными вредоносными программами.

Чтобы количественно оценить ущерб, Паркер провел сканирование с помощью современного антивирусного решения, которое выявило восемь различных вирусов. Эти угрозы проникли в систему исключительно через ее подключение к Интернету.

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Эксперимент Эрика Паркера является очередным напоминанием о непрерывной эволюции киберугроз. С развитием технологий растет и изощренность злонамеренных атак. Подключение устаревшей системы, такой как Windows XP, к современному интернету не просто рискованно – это практически гарантированно закончится заражением.