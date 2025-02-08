У застосунку Резерв+ стався збій

У застосунку Резерв+ вранці 8 лютого виник збій. Користувачі скаржаться на технічну помилку під час завантаження.

У мобільному застосунку неможливо авторизуватись та скористатись функціями. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про збій в Резерв+

У застосунку Резерв+ виник збій. Додаток довго вантажиться, а потім на екрані повідомляють про технічну проблему.

В Резерв+ стався збій / Скриншот 24 Каналу

Наразі в Міноборони не надали жодних коментарів щодо проблеми.

До слова, це вже не перший збій у застосунку. 19 грудня 2024 року користувачам також при спробі увійти в систему з'являлося повідомленнями про технічну помилку або відсутність з'єднання.

Нагадаємо, що вчора, 7 лютого, у Резерв+ запрацювала функція автоматичного продовження відстрочок. Новою функцію можуть скористатися люди з інвалідністю та студенти, аспіранти і докторанти. Згодом з нею зможуть скористатися і багатодітні батьки.