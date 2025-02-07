Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України та заступницю міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко. Раніше ж для продовження потрібно було надсилати новий запит у застосунку.

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Що відомо про впровадження

Функція вже доступна для:

людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду;

студентів, аспірантів і докторантів.

Згодом нею зможуть скористатися й багатодітні батьки (3 дітей у спільному шлюбі).

Продовжуємо спрощувати бюрократію і працювати над тим, щоб військовозобов’язані отримували необхідні послуги швидко, прозоро і без бюрократичної тяганини,

– йдеться в повідомленні відомства.

Там додають – із запитом про запуск такої функції до Міноборони зверталося багато користувачів. Тож сервіс вдосконалили, зробивши його ще зручнішим.