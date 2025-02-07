Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины и заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерину Черногоренко. Ранее же для продолжения нужно было отправлять новый запрос в приложении.

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Что известно о введении

Функция уже доступна для:

людей с инвалидностью, которые имеют соответствующее удостоверение Пенсионного фонда;

студентов, аспирантов и докторантов.

Впоследствии ею смогут воспользоваться и многодетные родители (3 детей в совместном браке).

Продолжаем упрощать бюрократию и работать над тем, чтобы военнообязанные получали необходимые услуги быстро, прозрачно и без бюрократической волокиты,

– говорится в сообщении ведомства.

Там добавляют – с запросом о запуске такой функции в Минобороны обращалось много пользователей. Поэтому сервис усовершенствовали, сделав его еще более удобным.

Напомним, 31 января в приложении Резерв+ запустили новую услугу по получению электронных направлений на военно-врачебную комиссию. Военнообязанные могут сгенерировать направление с QR-кодом без посещения ТЦК, обновив версию приложения.